ANDUMA – intervista a Claudio Rovere

Ci sono passioni che ci accompagnano da tutta la vita. Ci sono aziende in cui si nasce e si cresce, vedendone lo sviluppo e l’evoluzione, vivendone i momenti più difficili e partecipando attivamente ai determinanti momenti di svolta della storia aziendale stessa. Ci sono storie di cui si è parte della storia stessa da sempre, com’è stato ed è tutt’ora per Claudio Rovere, imprenditore che già nel 1976 scelse di lavorare come tecnico nel mondo delle fotocopiatrici e dei sistemi meccanici da ufficio continuando così a vivere in prima persona la storia della foto riproduzione di stampa, avendo lui iniziato ad affiancare in officina il padre da quando aveva solo 12 anni, per passione e spirito di squadra.

Figlio d’arte dunque, e più propriamente di un uomo che lavorando per la Olivetti nel ruolo di istruttore tecnico negli anni d’oro di questa azienda ha girato l’Europa e il mondo insegnando nei corsi di formazione al personale della storica realtà che ha lasciato un’impronta importante nel suo settore a livello nazionale ed internazionale, prima di aprire la sua realtà aziendale proprio qui nel nostro territorio.

Originaria di Novara e cuneese d’azione, ormai assodata, la famiglia Rovere ha saputo creare nella nostra città un’azienda solida e leader nel suo settore, che ancora oggi vanta molti clienti affezionati sul territorio e dipendenti storici al suo fianco: La G.S.C. General System Cuneo srl.

Claudio Rovere, socio del Cuneo Volley da cinque anni, è ormai una certezza non solo della società sportiva ma anche della realtà imprenditoriale cuneese.

In cosa consistono i servizi della vostra azienda e come avete fatto a radicarvi così bene sul territorio?

La G.S.C. vanta una consolidata esperienza nei settori della consulenza commerciale e dell’assistenza tecnica per i prodotti informatici e dedicati alla fotoriproduzione. La nostra specializzazione nella locazione di copiatrici multifunzione monocromatiche e a colori con gestione delle copie ci permette di essere competitivi e molto professionali, nonostante sia il nostro un mercato molto difficile e saturo ormai da anni.

Siamo “Dealer TeamSystem” da trent’anni in quanto garantiamo servizi specifici a studi professionali e ad aziende. Più nello specifico, siamo in grado di prestare una puntuale e sempre aggiornata assistenza nella gestione contabile, nella dichiarazione dei redditi, nella gestione del personale, nelle procedure telematiche, nell’archiviazione documentale e sostitutiva. Dal 2022 abbiamo deciso di avventurarci nel mondo dell’etichettatura alimentare ed industriale, mercato molto difficile per le PMI al quale stiamo cercando di dare, tramite i nostri servizi, un supporto stabile e sostenibile. Operiamo prettamente in tutta la provincia di Cuneo, dove contiamo più di 1.500 clienti, anche se seguiamo, per alcuni nostre importanti realtà industriali o bancarie, sedi dislocate fuori regione.

Una storia di famiglia e generazioni. Come nasce e come si sta evolvendo la G.S.C. Generel System Cuneo?

La nostra è una storia lunga tre generazioni. L’attività nacque sessantacinque anni fa come piccolo punto vendita per volere di mio padre, già durante gli studi superiori passavo il mio tempo libero nella rivendita di famiglia per dare il mio contributo. Nel 1976, terminati gli studi e a seguito della leva militare, decisi di entrare ufficialmente in società con mio padre ed un terzo socio che ha cessato l’attività anni fa cedendomi le sue quote. I miei figli Alessandro e Valentina sono subentrati in azienda attivamente dopo gli studi. Valentina si occupa dell’aspetto amministrativo e consulenziale della nostra azienda, Alessandro degli aspetti grafici e web. Abbiamo inaugurato da poco la nuova sede, grandissimo traguardo sia per noi che per la nostra azienda, e ne siamo a dir poco entusiasti.

La realtà lavorativa odierna della G.S.C. è gestita quasi completamente dalla mia famiglia ed è per me fonte di grande felicità ed orgoglio. Sono in pensione da anni ormai, ma continuo a dare il mio contributo e supporto per lo sviluppo e la crescita della nostra realtà aziendale al fianco dei miei figli.



Quanto sono stati importanti i legami familiari per il successo della vostra azienda?

Direi che ne sono stati la chiave. Sono felicemente sposato da 40 anni e posso tranquillamente dire che senza Nives, mia moglie, non sarei l’uomo che sono oggi, e nemmeno la mia azienda sarebbe la stessa. La mia famiglia è la mia più grande soddisfazione, considero la nascita dei miei figli una tra le mie più grandi vittorie e i miei tre nipoti sono la mia più grande gioia, posso dire di essere nonno per hobby e non per professione, ed è in assoluto il mio hobby preferito!

Credo che la famiglia sia fondamentale per il successo ed il benessere di una persona, un luogo sacro e protetto dove trovare il sostegno necessario per superare le difficoltà, un porto sicuro senza il quale non avrei saputo crescere nello stesso modo.

Cuneo Volley, da quanto tempo è socio e perché?

Sono socio da ormai cinque anni, e ho fatto parte del CDA nei precedenti quattro, prima di lasciare il mio posto per una rotazione di ruolo che reputo necessaria e proficua per il rinnovo aziendale.

Sono stato coinvolto da un ex socio, Aurelio Cavallo, amico con cui sono socio nei Lions da più di vent’anni e con cui ho partecipato a molte iniziative benefiche tramite questa associazione. Il mio obiettivo è sempre stato quello di riportare il Cuneo Volley ai tempi d’oro dando onore al nostro Palazzetto, struttura unica nel suo genere e patrimonio del nostro territorio.

La pallavolo è uno sport oneroso, che necessita di sponsor importanti in grado di aiutarli a sostenere al meglio la società e la squadra stessa. Il Palazzetto è poi un ottimo tramite di pubblicità che permette la crescita sul nostro territorio e sarebbe stupido non utilizzare questa opportunità. Portare gente al palazzetto è anche un nostro compito, oltre che obiettivo, è una risorsa immensa per il cuneese e va elogiata a dovere e utilizzata al meglio per questo.

Qual è stata e qual è tutt’oggi l’importanza del suo ruolo all’interno della società sportiva?

Sicuramente il mio livello di coinvolgimento è sempre stato molto alto, ho contribuito molto alla società sportiva fin da mio ingresso, corrispondente anche alla partecipazione nel ruolo di Consigliere nel CDA. Ancora oggi che rimango un semplice socio la mia opinione viene presa in grande considerazione, e ho un buon rapporto di scambio con i giocatori che fanno parte della nostra squadra da più tempo.

Sono molto in linea con il progetto di ANDUMA poi, credo che proponga e sponsorizzi molto bene il nostro territorio e sia una fortuna poter collaborare, come lo sarebbe per qualsiasi imprenditore locale. Anduma a volte è sinonimo di “bogia nen” ( in italiano letteralmente "non ti muovere", è un soprannome popolare che si riferisce ai piemontesi e che rimanda a un temperamento caparbio, capace di affrontare le difficoltà con fermezza e determinazione ), motivo per cui è un doppio sforzo per noi portare gente al Palazzetto e per cui il motto Anduma sia così calzante per il caso. Andiamo! Abbiamo grandi obiettivi e grandi sfide da affrontare per portare a termine il nostro progetto. Abbiamo inoltre e soprattutto grandi ambizioni anche per il settore giovanile, vero fiore all’occhiello del movimento Anduma, che puntiamo a far diventare una realtà di riferimento per la formazione e la crescita di nuovi giocatori non solo per la nostra Provincia, ma per tutto il territorio nazionale.

Qual è il suo rapporto con lo sport e quale ruolo ha avuto nella sua vita?

Ho sempre praticato sport nella mia vita. Ho iniziato con il calcio, sport che ho praticato fino all’età di 23 anni. Considerando che ho conosciuto mia moglie durante una gara di sci, sport che ho iniziato a praticare dopo l’addio al calcio e che pratico tutt’ora insieme alla mia famiglia, direi che ha avuto un ruolo pressoché determinante nella mia vita.

Credo che lo sport abbia un enorme valore formativo, soprattutto a livello mentale. Ti da la possibilità d’imparare a gestirti, di conoscere i tuoi limiti e di superarli. Pratico assiduamente e ormai da anni sport che si possano condividere con amici e familiari, quali il golf e lo sci, momenti che sono per me fonte di rinnovo e condivisione, perché questo credo sia lo sport, al di là di tutto.

E questo uno dei principali motivi per cui sono orgoglioso di essere un socio del Cuneo Volley.