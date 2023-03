Al Caffè Letterario di Bra si legge “Scrivere con il cuore” di Candida Livatino

Dille come scrivi e ti dirà chi sei. Lei è Candida Livatino, perito grafologo, specializzata in analisi della scrittura, dei disegni dell'età evolutiva e nella valutazione finalizzata alla selezione del personale.



Nei suoi precedenti libri “I segreti della scrittura” e “Le sfumature della scrittura”, la Livatino ha avvicinato il pubblico alla grafologia, la scienza che, attraverso la scrittura, ci aiuta a conoscere la personalità, il carattere e la sfera affettiva di chi scrive.



In questo terzo lavoro la scrittrice vuole catapultarci nel mondo della coppia, illustrando i segreti dell’analisi grafologica. “Scrivere con il cuore” (Sperling & Kupfer) è un vero e proprio invito a studiare la grafia del partner per la verifica delle affinità. Attraverso semplici ed efficaci lezioni, l'autrice insegna a leggere tra le righe dell'amato (o dell'amante), per scoprire qualcosa di più su di lui (o lei), interpretando piccoli, ma essenziali segni nelle parole scritte a mano, con un capitolo dedicato alla sessualità, tanti esempi ed un test finale per imparare a mettere in pratica le spiegazioni.



Il lettore potrà farsi un'idea, nel prima e nel dopo relazionale, sull'individualità di chi gli sta a fianco, sulla compatibilità dei progetti di vita. Perché da come un soggetto traccia un segno, occupa il foglio o si avvicina ai margini si può capire molto su che tipo di corteggiatore sia, sulla sua voglia di mettere su famiglia o di avere semplicemente un'avventura.



Si scopre così che chi non chiude completamente le lettere circolari (come la “a”, la “o”, la “g”) ha una carenza affettiva ed è tendenzialmente infedele. Che calcare il pennino è indice di personalità forte, a tratti prevaricante. Fregi dal calibro grande equivalgono ad un grande “io”. Così come asole rigonfie portano all'identikit del passionale: forte carica sessuale, notevole seduzione, abbondante fantasia erotica.



“Scrivere con il cuore” si legge con grande interesse e persino il titolo, scritto in corsivo, è un messaggio cifrato (lo stampatello è un mascheramento).



Morale di tutto? Nell'epoca degli sms e delle email, è ora di riscoprire la scrittura a mano. Oggi impugnare una penna costa fatica, è un po’ come fare i conti senza calcolatrice. Per Candida Livatino, il foglio rappresenta l'ambiente e la traccia grafica che viene lasciata è come un'impronta digitale, personale ed unica. Infatti nessuno scrive come un altro.



Identikit dell’autrice

Candida Livatino è un volto noto ai telespettatori di Mediaset. Collabora con Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Quarto Grado, ha una rubrica settimanale all'interno di Studio Aperto e analizza i disegni dei bambini per TgCom24. Scrive per Panorama, Confidenze, Vero, Profilo Salute, Business People e Az Franchising. Ha vinto il premio Barocco 2013.