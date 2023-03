A Cuneo un appello per aiutare la compagna e i cani del signor Angelo

Una grande commozione, a Cuneo, quella suscitata dalla notizia della morte di Angelo Caliò, deceduto ieri mattina all'ospedale cittadino, dove si trovava ricoverato da qualche settimana per una grave malattia, che lo ha spento in poco tempo.

L'uomo era conosciuto da chiunque passasse sotto i portici di corso Nizza, vicino alla Tabaccheria al civico 7. Passava le sue giornate lì, senza disturbare nessuno. I passanti gli lasciavano qualche moneta o lo aiutavano come potevano.

Tra chi lo ha sempre aiutato, l'avvocato Claudio Massa, che ne aveva imparato ad apprezzare la volontà di darsi da fare, pulendo i portici o raccogliendo mozziconi di sigarette e cartacce, e un luogotenente della Finanza. Un modo per restituire ciò che riceveva.

Nel frattempo si sono attivati anche la Caritas, la società San Vincenzo e il Comune di Cuneo, al quale è stata fatta istanza per garantire ad Angelo il funerale "per persone in condizioni di accertata indigenza". Saranno i servizi sociali a presentare la relazione che attesti la situazione economica di Angelo e il fatto che non abbia parenti prossimi che possano fare domanda. Dopo i dovuti accertamenti, in capo alla Polizia municipale cittadina, nel giro di qualche giorno il Comune darà incarico ad un'impresa di pompe funebri di occuparsi dell'organizzazione della cerimonia per dargli l'ultimo saluto.

Ma la Caritas chiede un aiuto per poter mantenere e sostenere i due cani di Angelo, l'anziano Lupo e il giovane e vivace Robi. Sono con la compagna del signore scomparso, nella casa che condividevano da qualche tempo in via Bersezio.

Ivana Lovera, responsabile del Centro di Ascolto di Caritas, chiede di essere contattata da chiunque voglia dare un piccolo contributo per i due animali tanto cari ad Angelo. "Invito a contattarmi. Basta una piccolissima cifra, ogni mese, da parte di qualche persona generosa, per poter aiutare la signora a mantenerli e ad occuparsene. Se qualcuno volesse dare una mano, può rivolgersi al Centro di ascolto della Caritas di Cuneo, 0171/634184, chiedendo di Ivana", scrive tra i commenti all'articolo di Targatocn condiviso ieri sulla nostra pagina Facebook.

La Lovera, però, pensa anche alla compagna del signor Angelo. "La prossima settimana faremo un incontro, noi della Caritas, con la San Vincenzo e con l'avvocato Massa, per capire come aiutare la signora. Stiamo pensando ad un tirocinio lavorativo. La donna prende un reddito di cittadinanza che non le consente di pagare nemmeno l'affitto. Il rischio è che perda la casa e finisca per strada. Il problema abitativo è sempre più grave, anche in questa città", evidenzia con preoccupazione.

La cosa più urgente, adesso, è il funerale di Angelo. Poi si spera che qualcuno possa farsi avanti per il mantenimento dei cani e, ancora di più, che si possa dare un futuro alla signora che, da qualche tempo, divideva la sua vita con quell'uomo taciturno ma sempre gentile con chi gli si avvicinava o gli dava un piccolo aiuto.