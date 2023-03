Autostrada Asti-Cuneo, il Comune di Bra ribadisce la necessità del completamento dell’opera

Nel pomeriggio di martedì 7 marzo, a Bra si è tenuto un incontro con la stampa organizzato dalla sezione locale di Italia Nostra, per fare il punto della situazione sull’autostrada Asti-Cuneo e in particolare sull'atteso progetto per la tratta tra Verduno e Cherasco.

Il presidente Angelo Mallamaci ha condiviso coi presenti il parere negativo recentemente espresso dal Ministero della Cultura (MiC) attraverso una documentazione che, il giorno dopo essere stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente, è stata rimossa senza apparente motivazione.

Al termine del suo intervento, Mallamaci ha dunque invitato il Comune a "muoversi, a fare di più. La nostra impressione è che abbiano accettato la situazione senza entrare nel merito. La relazione del MiC è l’occasione per rimettere in discussione tutto quanto".

Alla conferenza, era presente anche l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa che così, interpellato dai presenti, ha avuto modo di ribadire la posizione dell’Amministrazione. "Dal nostro punto di vista, riteniamo corrette le battaglie che Italia Nostra sta portando avanti. Così come non siamo contrari alla proposta di rendere gratuito il pagamento del passaggio del tratto albese.

Voglio però ribadire il principio espresso da tutte le Amministrazioni e associazioni di categoria: il completamento dell’autostrada è elemento fondamentale e prioritario per la viabilità della Provincia. Questo non vuol dire farlo ‘a ogni costo’, ma, se siamo la voce della popolazione, dobbiamo tenere conto dell’esigenza che percepiamo da questa di portarla a termine. Se è necessario fare qualche sacrificio, si farà".

L’assessore poi rivendica: "Come Amministrazione braidese, abbiamo sempre fatto sentire la nostra voce e ci siamo distinti nei tavoli in cui siamo stati chiamati a esprimerci. Noi però rimaniamo inseriti nel contesto degli Enti pubblici, da cui è stata evidenziata la necessità di completare l’opera.

Potremo dunque ribadire e rinforzare le nostre richieste negli ambiti di nostra competenza, ma andare a Roma a chiedere di sospendere i lavori o di ripensare l’intero progetto è qualcosa che spetta agli Enti superiori, la Provincia o la Regione".

Ricordiamo che, proprio per esprimere la propria preoccupazione su questo fronte, l’'Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero, di cui Italia Nostra fa parte, ha inviato nei giorni scorsi una lettera all’Unesco.