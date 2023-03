Bra, le tante attività della scuola d’infanzia Munari per la Settimana della Lingua Madre [FOTO E VIDEO]

In occasione della Settimana della Lingua Madre, la scuola dell'infanzia Bruno Munari, in zona Montecatini a Bra, ha deciso di svolgere diverse attività su più giorni, in un percorso iniziato lunedì 27 febbraio e terminato venerdì 3 marzo.

In generale, tutte le iniziative proposte hanno fatto riferimento al libro "La zattera" di Lucia Salemi, in cui si narra la storia di cinque animali che si ritrovano su una zattera alla deriva nel mare. Lunedì 27 si è deciso di leggere la storia ai bambini della scuola e poi di costruire una valigia e colorare delle bandierine che rappresentano il Paese d’origine di ciascuno di loro.

Il giorno seguente, al mattino, gli alunni hanno attaccato le bandiere all’esterno della valigia. Nel pomeriggio si è svolto invece il The delle mamme, occasione per promuovere la conoscenza e la socializzazione tra i genitori e mostrare il lavoro dai figli. Mercoledì 1° marzo si è invece proposto un laboratorio al pomeriggio solo per le madri. Queste sono state invitate a portare come sé un abito tipico e un spezia che usano in cucina, per poi condividere coi presenti cosa sono e come vengono utilizzati.

Giovedì 2, madri e bambini hanno poi lavorato insieme divisi in sezioni, per scoprire insieme le spezie e poi con queste comporre dei quadretti. L’intensa settimana si è chiusa infine venerdì, quando le insegnanti hanno rielaborato coi bambini tutte le attività svolte nei giorni precedenti.

Nell’intervista video che abbiamo realizzato, due delle insegnanti ci raccontano perché quest’attività è importante e i particolari di una tra quelle proposte.

