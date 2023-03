Giovanni Ferrero tra i quattro imprenditori più ricchi nel food&beverage secondo Forbes

L’acqua, le merendine, il cioccolato. Questi sono gli ingrendienti che valgono oro, almeno per i quattro imprenditori più ricchi del mondo nel settore food&beverage.

Si tratta del cinese Zhong Shanshan (acqua), degli americani Jacqueline e John Mars (merendine e snack), e di Giovanni Ferrero (cioccolato). Anche in questa classifica dei Paperoni brilla la dolce stella della Ferrero, per quel che riguarda il patrimonio della persona.



Secondo la famosa rivista Forbes il patrimonio di Giovanni Ferrero è di 35,3 miliardi di Euro,ed il gruppo ha annunciato di avere superato i 14 miliardi di Euro di ricavi nell’anno al 31 agosto 2022, con più di 41mila dipendenti nel mondo.



Il patron della Ferrero è al quarto posto, a soli 5 miliardi di Euro dall’impero dei Mars. Il leader cinese, che si è allargato al tè, al caffè e ai succhi di frutta, è imprendibile a 67,7 miliardi di Euro.

Un po’ di curiosità: i miliardari del settore food&beverage sono in tutto 202, per un patrimonio totale di 921,7 miliardi di dollari.

In Europa Giovanni Ferrero è il leader, e, con lui, sono presenti anche Luca Garavoglia, presidente del gruppo Campari (4,2 miliardi di dollari), i fratelli Augusto e Giorgio Perfetti (4 miliardi), Alessandra Garavoglia, sorella di Luca (3,5 miliardi). Ancora un pò di Ferrero con Maria Franca Fissolo, madre di Giovanni Ferrero (2 miliardi). Chiude Giuliana Caprotti, vedova del fondatore di Esselunga, con la figlia Marina (1,5 miliardi).