A Savigliano reati in calo: da 750 delitti del 2019 a 712 del 2022

"Savigliano si conferma una città sicura, con una generale diminuzione dei reati". A dirlo è l'Amministrazione comunale, sulla base di dati diffusi dalla Prefettura di Cuneo.

I delitti totali nel 2019 erano stati 750, mentre nel 2022 sono stati 712. A non far testo sono il 2020 e il 2021, anni “eccezionali” di fermo generale per la pandemia.

Calano anche i furti in generale, che passano dai 300 del 2019 ai 232 del 2022, così come quelli in abitazione, che da 90 calano a 65.

Rispetto al 2019, sono in discesa i delitti informatici, che passano da 99 a 39.

Infine, da rilevare come siano invece nettamente aumentate le truffe e le frodi informatiche: da 35 nel 2019 a 102 nel 2022. Una crescita dovuta con ogni probabilità al progressivo aumento degli acquisti online.

«Dai dati diffusi dalla Prefettura – afferma il sindaco Antonello Portera – emerge come Savigliano sia una città sicura, in cui i reati diminuiscono. Grazie alla preziosa collaborazione delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, costantemente impegnati sul territorio, prosegue l'impegno perché i reati continuino a diminuire».