Unificati i gruppi Fidas di Grinzane e Alba. Sampò: “Donazioni extra per non perdere donatori”

La fusione dei gruppi Fidas di Grinzane e di Alba, decisa a livello regionale, sta provocando numerosi problemi logistici, organizzativi e di pianificazione futura. Il capogruppo del primo sodalizio Franco Sampò va dritto al punto: “Rischiamo di perdere donatori, sono state unificate le date delle donazioni e abbiamo un numero massimo di donazioni per giornata. Per la prima volta, abbiamo dovuto mandare a casa delle persone. Ci siamo subito riuniti con il direttivo e abbiamo scritto alla Fidas regionale per poter organizzare delle donazioni infrasettimanali. Se avessimo l’ok e potessimo contare su una buona partecipazione, ne potremmo fare due o tre l’anno per non rischiare di veder allontanare dei volontari”.

Le criticità non sono finite qui. Prosegue Sampò: “Dobbiamo trovare una nuova sede adeguata alle esigenze che si stanno manifestando. Siamo ospiti della famiglia Giachino, a cui siamo riconoscenti, ma ora c’è la necessità di pensare a una nuova struttura, anche tenendo conto delle nostre disponibilità economiche”.

La riunione del direttivo della Fidas di Gallo Grinzane ha permesso anche di pianificare alcune importanti iniziative per il futuro, tra cui la celebrazione dei 55 anni di fondazione del sodalizio, come spiega ancora Sampò. “Abbiamo scelto la data di domenica 10 settembre per festeggiare il gruppo e i nostri donatori, contiamo di poter usare le tensostrutture montate in occasione della Festa del Gallo. Prossimamente vogliamo anche organizzare una lotteria o un’iniziativa che ci permetta di avere delle entrate. Il nostro gruppo è vivo e in salute, siamo circa 140 soci e 90 donatori attivi, con un aumento di 2 volontari a ogni donazione e vogliamo cercare di mantenerci su questi livelli”.

