Basket, serie B femminile: vittoria del Cuneo a Torino

Cuneo vince a Torino contro Polisportiva Pasta per 40-62 assicurandosi il secondo posto della classifica e mantenendosi a due punti della prima della classe ad una giornata della fine della fase regolare.



Le cuneesi giocano una gara di grande intensità e portano a casa i due punti dal campo di Torino.



Per tutti i 40' Cuneo difende con grande intensità e alterna ottime giocate sia a difesa schierata che in transizione, dilatando il proprio vantaggio minuto dopo minuto fino alla sirena finale.



“Stiamo giocando gare che sembrano scontate ma non lo sono; abbiamo affrontato le ultime con il roster un po’ decimato dovuto ai tanti impegni con i vari campionati e tutte le ragazze sono riuscite a contribuire per arrivare al obiettivo; adesso attendiamo l’ultima giornata che deciderà il nostro destino. Lavoriamo giorno dopo giorno per farci trovare pronte per quando sarà il momento decisivo della stagione”, queste le parole di coach Grosso al termine della gara.



Ciliegina sulla torta per Granda College la convocazione di Coach José Grosso con la Nazionale Under 18 Femminile per il ritiro che si svolgerà a Cervia dal 20 al 22 Marzo come assistente di Coach Giovanni Lucchesi e delle atlete Margherita Di Meo e Beatrice Grosso come riserve a casa. Inoltre è stata inserita Loredana Ngamene nella long list delle atlete Under 19 in preparazione dei Campionati del Mondo di quest'estate in Spagna.