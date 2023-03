Bra, con il "tè delle mamme" la scuola Don Milani diventa luogo d’incontro anche per gli adulti

Colori, profumi e ricordi da condividere: questo è stato il "tè delle mamme", un momento di aggregazione organizzato il 7 marzo dalla scuola Primaria Don Milani di Bra.

A fare da sfondo alle attività è stato il racconto "La zattera" di Lucia Salemi, storia di un gruppo di cinque amici che si ritrova ad affrontare un lungo viaggio via mare a bordo di una fragile zattera

Nell’istituto, le madri sono arrivate davvero numerose non solo per ascoltare la storia, ma anche per presentarsi, conoscersi meglio e raccontarsi attraverso gli oggetti simbolo del proprio Paese.

Con le insegnanti hanno poi dipinto insieme i ricordi della loro infanzia o della propria Madrepatria, portando simbolicamente in "viaggio" gli oggetti per loro significativi, a cui difficilmente potrebbero rinunciare.

Successivamente, si è condiviso il tè tipico arabo che le madri hanno portato per l’occasione: il profumo della menta si è poi diffuso nella stanza, abbracciando culture e tradizioni diverse.

"Ritrovarsi nell’aula interculturale della scuola, luogo rappresentativo della nostra realtà, dopo gli anni in cui le restrizioni pandemiche avevano impedito di organizzare attività di aggregazione, è stato vissuto dalle mamme come un momento di leggerezza, per una volta slegato dai consueti discorsi sull’andamento scolastico dei figli", dichiara Cinzia Manzone, referente Intercultura per la scuola Primaria.

"Un momento significativo che ha fatto risaltare anche gli abiti tipici della festa, indossati per la speciale occasione. Per un giorno la scuola è stata anche per gli adulti un luogo di integrazione sociale e di incontro per mantenere la ricchezza di tutte le diversità e farle confluire in un universo che non contraddica, ma anzi favorisca, la coesione sociale".

Ricordiamo che la storia de "La Zattera" ha fatto da sfondo anche alle diverse attività che, nella settimana tra il 27 febbraio e il 2 marzo, si sono svolte alla scuola d’infanzia Munari di Bra, coinvolgendo bambini e genitori.