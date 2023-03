Automobilista tamponato a Cuneo si appella a possibili testimoni per aiutare le Forze dell'Ordine

"Qualcuno ha visto la scena? Se sì, per favore mi contatti".

E' questo l'appello di un automobilista che alle 19 di oggi, venerdì 10 marzo, è stato coinvolto in un tamponamento mentre percorreva via Pertini a Cuneo nei pressi della rotonda della Lidl.

"La mia auto una Citroen C3 Aircross nera - spiega - è stata tamponata da un'auto bianca. Mentre io accostavo per non interrompere il flusso dei veicoli, il conducente dell’auto bianca è fuggito. Non mi addentro su considerazioni legate al senso civico delle persone, ma faccio un accorato appello affinché, chi avesse assistito alla scena, possa aiutare le forze dell’ordine nell’individuare questa auto. Il mio telefono e’ 3358150757. Grazie della collaborazione."