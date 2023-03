Giornata tragica, ieri, sulle montagne della Granda. Due slavine, un morto e un ferito

Tragedia, ieri, in alta Valle Maira, dove ha perso la vita Mattias Erlandsson Oloff, svedese, 51 anni compiuti lo scorso 17 febbraio. Guida alpina, viveva in Francia. Hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma l'uomo, elitrasportato al Pronto soccorso di Cuneo intubato e attaccato ad un macchinario per il massaggio cardiaco, non ce l'ha fatta.

Ieri era con altri quattro compagni di gita in alta valle Maira, dove è stato travolto da una slavina sul percorso che da località Bric Oliveto porta verso Marmora.

Si è invece salvato un altro scialpinista, anche lui guida alpina, di nazionalità svizzera, travolto da una slavina durante una gita con altri due compagni, sul versante settentrionale della Testa di Garitta Nuova, a monte dei Laghi dei Luset, comune di Paesana. E' stato trasportato all'ospedale di Savigliano in codice giallo.

Difficili anche le operazioni di soccorso, condizionate dal vento, che ha reso difficili le manovre dell'elicottero. Ieri è stato infatti necessario anche l'intervento delle squadre a terra, in Valle Maira, per portare a valle due dei compagni di gita dell'uomo deceduto, i primi a tentare di rianimare il 51enne, in attesa del medico del 118.

Quella di ieri era, anche sulla carta, una giornata ad alto rischio. Ma Arpa Piemonte evidenzia come anche il weekend sarà particolarmente pericoloso, con un rischio valanghe di grado 3, Marcato, in una scala che va da 1 a 5.

Alte temperature e Föhn, previsto fino a domenica. Tradotto: neve ventata, la più pericolosa.

Il Föhn ha infatti rimaneggiato intensamente la neve fresca. Sui pendii ombreggiati, nella parte centrale del manto nevoso si trovano isolati strati fragili. Nelle regioni esposte al Föhn, fino a domenica, il vento sarà a tratti da forte a tempestoso. Con neve fresca e forte vento, gli accumuli di neve ventata, quindi molto instabile, cresceranno ulteriormente.

Il pericolo di valanghe dovrebbe essere valutato con particolare attenzione sul posto. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ripide come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo soprattutto sui pendii esposti da nord a est sino a sud al di sopra del limite del bosco. Le valanghe possono distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Inoltre, le valanghe possono anche coinvolgere il manto di neve vecchia e, nelle regioni con tanta neve, raggiungere grandi dimensioni.