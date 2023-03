Rapina al Carrefour di Cuneo: condannato per aver rubato un barattolo di olive in salamoia

Due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 400 euro. E’ la condanna che questa mattina (venerdì 10 marzo) il Tribunale di Cuneo ha inflitto a S. Y., cittadino di nazionalità marocchina, irregolare in Italia, rinviato a giudizio quale autore della rapina commessa ai danni del Carrefour di corso IV Novembre a Cuneo il 25 aprile scorso.



Quel giorno – era la tesi dell’accusa accolta dal giudice – l’uomo, allora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, entrò nel supermercato e, prese dagli scaffali un barattolo di olive in salamoia, uscì senza pagare non prima di essersi guadagnato la fuga spintonando l'addetto alla sicurezza e fuggì.



Da qui l’accusa di rapina impropria, seguita al suo arresto da parte dei Carabinieri, avvenuto in flagranza di reato pochi minuti dopo l’accaduto e a pochi metri dal supermercato, mentre si trovava al Movicentro, dove aveva cercato rifugio.



Sotto accusa anche per non aver rispettato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, condotta questa che gli costò l'aggravamento della misura con la custodia in carcere, il giudice l'ha altresì condannato al pagamento di un'ammenda per un valore di 3.270 euro.