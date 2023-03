Ormai non è per niente strano se abbiamo visto magari già delle pubblicità o abbiamo letto articoli come questo che parlano della possibilità di fare un bagno a letto per disabili e magari di comprare delle vasche portatili come vedremo all'interno di questo articolo.

Di sicuro ci siamo accorti che il tema è abbastanza complesso così come è abbastanza delicato soprattutto per le persone che lo vivono e parliamo sia delle persone che hanno qualche forma di disabilità o persone anziane non più non autosufficienti che comunque si ritrovano in quella situazione e parliamo anche dei cosiddetti caregivers che si devono occupare di loro per tantissime questioni anche per quanto riguarda l'igiene personale e pensiamo non solo ai familiari che comunque certe cose non riuscirebbero nemmeno a farle, e pensiamo per esempio ad una badante o pensiamo per esempio ad una OSS o ad una infermiera e quindi persone che magari vanno a domicilio e dare una mano

D'altra parte quando parliamo di igiene è chiaro che parliamo di una cosa assolutamente fondamentale e aggiungeremo di una corretta igiene che comunque evita delle irritazioni alla pelle a lungo andare, così come la diffusione di batteri ed infezioni e soprattutto una persona che si ritrova in quello stato si ritrova in una situazione psicologica ed emotiva abbastanza complicata perché non potersi prendere cura della propria igiene è una cosa così personale e così intima che può essere davvero molto impattante

Potremmo parlare anche comunque di persone che hanno una qualche disabilità temporanea e pensiamo a quelle persone che hanno avuto per esempio un incidente e sono in fase di riabilitazione e non potendo prendersi cura della loro igiene si ritrovano in una situazione per loro nuova e molto pesante, e quindi meno male che esistono queste possibilità di cui parliamo all'interno di questo articolo

Non è facile occuparsi dell'igiene con delicatezza di una persona che ha una forma di disabilità

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non è per niente facile occuparsi dell'igiene personale di una persona che ha qualche forma di disabilità comunque la soluzione va trovata e quindi andare a prendere informazioni sull'acquisto di queste vasche che permettono di fare il bagno alle persone direttamente nel letto senza bagnare è un qualcosa di molto importante.

Poi è chiaro che bisognerà preparare anche l'ambiente per quanto riguarda la temperatura in modo che per la persona sia un qualcosa più o meno di piacevole o almeno non troppo spiacevole, e quello sta alla capacità e soprattutto alla sensibilità anche delle persone che ci lavorano.

Teniamo anche presente che queste informazioni sul bagno per disabili le possono prendere anche con le case di cura che hanno anziani non autosufficienti facendosi fari vari preventivi finché trovano uno che gli va bene da tutti i punti di vista.

E comunque senza fare possibilmente l'errore di scegliere un tipo di oggetto così importante solo per il prezzo senza andare a guardare anche la qualità e la serietà di chi li vende.