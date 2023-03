Nuovo ortopantomografo alla Radiologia di Savigliano

E’ stato inaugurato oggi, presso la Radiologia dell’ospedale di Savigliano, il nuovo ortopantomografo di ultimissima generazione del valore di 70 mila euro, donato dall’associazione “Amici dell’Ospedale” con il contributo della Fondazione della Cassa di risparmio di Savigliano.

“E’ un’apparecchiatura essenziale per il nostro Servizio – spiega Giulio Salmè, che da due anni dirige la Radiologia del SS. Annunziata –. E’ parte del cuore pulsante della Radiologia, in grado di soddisfare procedure standard che interessano il distretto dentistico, ma anche tac ai denti e al maxillofacciale. Tutti esami che riducono il disagio di chi altrimenti dovrebbe sottoporsi alla Tac e a maggiori dosi di radiazioni”.

Il direttore generale Giuseppe Guerra: “Con il dottor Salmè cerchiamo di trovare soluzioni per migliorare il servizio, dotandolo poi anche di una nuova Tac. Dobbiamo recuperare radiologi perché oggi in Asl ne mancano 8 e perciò lavoriamo per accedere alle graduatorie dei concorsi torinesi. Ho già disposto l’assunzione di 53 infermieri e presto aumenteremo i letti soprattutto nelle specialità chirurgiche per incrementare l’attività”.

Francesco Villois è il presidente degli “Amici”: “Con la costante collaborazione della Fondazione Crs riusciamo a offrire il nostro contributo per mantenere ad un buon livello la tecnologia dell’ospedale, con una risposta importante da parte del territorio. Chiediamo alla Direzione Generale dell’Asl di continuare nello sforzo per reperire nuove professionalità. Ricordiamo anche Alda Terrasi, amministrativa storica dell’Anatomia patologica che ha lasciato, in memoria, una cospicua somma utilizzata per questa finalità”.

Soddisfatto anche il sindaco di Savigliano Antonello Portera: “E l’intera comunità saviglianese che consente, con la sua solidarietà, di ottenere questi ottimi risultati. Grazie al motore di queste iniziative Francesco Villois e al presidente Soave. E alla Direzione generale che lavora per mantenere alta l’asticella, anche nella fase transitoria verso il nuovo ospedale, la qualità dei servizi sanitari.”

Erano presenti all’inaugurazione anche l’assessore comunale con delega all’Ospedale Rocco Ferraro e il presidente della Fondazione CRS Sergio Soave.