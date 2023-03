A Fossano si parla di genitorialità nel secondo incontro del ciclo Ben-Essere

Dopo il buon successo del primo appuntamento del programma "Ben-Essere", rivolto al pubblico femminile, dal titolo "il pavimento pelvico tra miti e tabú", l'associazione L'Arcipelago di Fossano continua con la sua programmazione con altre quattro serate informative organizzate dalle socie Nadia Gerbaldo e Alessia Testa, rispettivamente fisioterapista e psicologa, due professioniste sanitarie operanti sul territorio Fossanese

Il prossimo appuntamento, programmato per martedì 14 marzo, è incentrato sulla genitorialità.

"In questi anni difficili in cui isolamento e paura ci hanno limitato e cambiato molto, ci si è chiesto come avremmo potuto contribuire a fornire strumenti che portassero le persone ad un maggior benessere.