Gli studenti delle medie di Sanfrè a lezione al Politecnico di Torino

Nei primi giorni del mese gli alunni delle classi terze di Sanfrè si sono recati al Politecnico di Torino per una lezione speciale.

Studenti universitari motivati e preparati hanno accolto gli allievi per un'attività teorica e pratica sui rischi che corre il nostro territorio, per i cambiamenti climatici e per gli interventi, spesso invasivi, dell'uomo. Utilizzando i noti mattoncini colorati i ragazzi, mediante la realizzazione di modelli realistici, hanno potuto sperimentare l'importanza del buon costruire per progettare un territorio sicuro.

"Il progetto ‘Mi lego al territorio’ e la collaborazione tra il Politecnico di Torino e il Plesso di Sanfrè dell'Istituto Arpino di Sommariva del Bosco e' stato avviato lo scorso anno ed è finalizzato a potenziare l'offerta formativa dell'Istituto e le competenze dei nostri allievi. Essi infatti possono misurarsi con una didattica d'eccellenza e con tematiche che, oltre a rafforzarne le conoscenze, sono in grado di potenziarne il legame con il territorio e il senso di responsabilità civica che deve accompagnarlo".

Così la professoressa Maria Paola Lovera, responsabile del progetto, ha commentato l'iniziativa, confidando in altre stimolanti collaborazioni con il prestigioso ateneo torinese.