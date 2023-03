Mondovì: la classe 5A IPC Bellisario partecipa al concorso “Fisco & Scuola”

Gli studenti di Mondovì si uniscono alla campagna per la corretta tassazione promossa dal concorso “Fisco & Scuola”. In particolare, gli alunni della classe 5A IPC Bellisario, dell’Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire”, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello, hanno incontrato Gianluca Casale, direttore dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, e Daniela Iride, funzionaria dello stesso ufficio, per discutere della nuova edizione dell'iniziativa.



L'Ufficio Scolastico regionale e la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate hanno, infatti, promosso per l'anno scolastico 2022/2023 un nuovo bando dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte, con l'obiettivo di sensibilizzarli sull'importanza di contribuire in maniera attiva e responsabile alle necessità della collettività attraverso il corretto adempimento degli obblighi tributari.



Il tema proposto è stato accolto con grande interesse dalla classe 5A IPC Bellisario che ha avuto modo di discutere con i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate dell'importanza della tassazione e del suo giusto adempimento. Presenti anche le due docenti coinvolte nel progetto, la prof.ssa Giuseppina Di Carlo e la prof.ssa Stefania Bottino, che coordineranno anche le fasi realizzative del prodotto finale. Gli studenti cercheranno di dimostrare, creando un originale cortometraggio multimediale, la loro conoscenza degli aspetti fiscali e della loro importanza per il bene comune.



La partecipazione al concorso non solo permetterà loro di approfondire lo studio delle tematiche tributarie, ma anche di sviluppare un senso di responsabilità civile e di consapevolezza dell'importanza dell'adempimento degli obblighi fiscali per la crescita complessiva della comunità in termini di equità sociale.