Mondovì, progetti Erasmus+ per l’inclusione: trasferta in Romania per i docenti del Giolitti Bellisario Paire

Impegno per l'inclusione a livello europeo per l’Istituto d’Istruzione superiore Giolitti Bellisario Paire di Mondovì. Quattro docenti (i professori Bottino, Di Carlo, Peirano e Taddio) sono appena rientrati in Italia da una mobilità Erasmus+.



Una intera settimana in Romania, a Suceava, presso il Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza”. Focus sull’organizzazione delle future mobilità per alunni e docenti che si concluderanno ad ottobre 2024 con l’accoglienza di ventiquattro alunni e dieci docenti proprio a Mondovì. Il progetto è denominato “Stronger through Education for the Needs of our Students” e vi partecipano, oltre alla scuola rumena e a quella italiana, anche istituti di Norvegia, Francia, Turchia e Portogallo.



L’obiettivo è quello di proporre delle attività inclusive, anche pratiche e di tipo motorio, per permettere a tutti gli studenti di avere la possibilità di realizzare appieno le proprie potenzialità.



L’IIS Giolitti Bellisario Paire, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello, è una scuola altamente inclusiva, con personale specializzato e formato, e potrà apportare un valido contributo nelle attività future presso le scuole partner. L’inclusione scolastica non è presente in tutti i Paesi europei e questo è sicuramente il valore aggiunto che l’Italia sta offrendo al progetto.



L’istituto di Mondovì si impegna quotidianamente per il benessere e la crescita di tutti gli studenti, anche attraverso attività laboratoriali, fondamentali durante tutto il percorso scolastico. I docenti Bottino, Di Carlo, Peirano e Taddio hanno presentato queste esperienze ai colleghi europei, sottolineando la figura del docente di sostegno, il suo ruolo e le strategie che pone in atto insieme ai colleghi curriculari per garantire a tutti gli alunni di fare emergere le potenzialità di tutti. Inoltre, si sono soffermati sulle metodologie didattiche usate nel quotidiano, sull’importanza dei compagni di classe, risorsa preziosa per poter attivare i processi inclusivi, attraverso il cooperative learning e il peer to peer nell’ottica di un apprendimento fatto di relazioni, di dialogo, di incontro.



I quattro professori di Mondovì hanno, poi, sottolineato l’importanza delle strategie logico-visive, con l’uso di mappe concettuali, schemi. In seguito, hanno presentato un caso reale di un alunno dell’istituto, mostrando attraverso dei video le strategie adottate nei laboratori di cucina e l’uso di AraWord (un software visivo gratuito che consiste in un word processor che permette la scrittura simultanea del testo e pittogrammi) per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa.



I colleghi stranieri hanno posto molte domande e mostrato grande interesse per questo strumento informatico a loro sconosciuto e molto valido per alunni autistici o che stanno acquisendo il processo di lettura e scrittura. La settimana di lavoro è passata velocemente e la prossima mobilità sarà a fine maggio presso la scuola turca di Rize e vedrà coinvolti due docenti e sei alunni del Giolitti Bellisario Paire.