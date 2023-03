Calcio Serie D: 31^giornata nel girone A, domenica il derby Bra-Fossano

La sfida tra Fezzanese e Casale, in programma sabato pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 15, apre la 31^giornata del girone A di Serie D, 12^di ritorno.

Domenica le altre partite, tra cui il derby cuneese Bra-Fossano.

All'Attilio Bravi (ore 14,30) si affronteranno due squadre con stati d'animo opposti, logica conseguenza di quanto fatto sinora in stagione. Buone prestazioni e risultati eccellenti, soprattutto nelle ultime settimane, per i giallorossi di Floris, quarti in classifica ed intenzionati a piazzarsi nel migliore dei modi in zona playoff. Dall'altra parte i blues di Viassi, ultimi e mai capaci di dare una svolta al proprio campionato, destinato a chiudersi con un'amara retrocessione.

Nella gara d'andata vittoria del Bra per 1-0 con gol partita (su rigore) dell'ex Simone Menabò.

Sanremese-Castellanzese, Sestri-Chieri e Stresa-Ligorna avranno inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Fezzanese-Casale: Pietro Marinoni di Lodi

Bra-Fossano: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

Asti-Borgosesia: Marco Zini di Udine

Castanese-Derthona: Flavio Barbetti di Arezzo

Gozzano-Vado: Vincenzo Hamza Riahi di Lovere

Legnano-Pont Donnaz: Stefano Zilani di Trieste

Pinerolo-Chisola: Umberto Spedale di Palermo

Sanremese-Castellanzese: Alessandro Colelli di Ostia Lido

Sestri Levante-Chieri: Filippo Colaninno di Nola

Stresa-Ligorna: Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1

CLASSIFICA: Sestri 75, Sanremese 62, Vado 58, Bra 55, Ligorna 53, Asti, Gozzano 45, Legnano 44, Fezzanese, Castellanzese 39, Chieri 38, Derthona, Borgosesia 36, Pont Donnaz, Pinerolo 34, Chisola 29, Castanese 28, Stresa 26, Casale 22, Fossano 9