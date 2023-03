Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino 11^nel gigante di Are

Bassino in gara in Coppa del mondo (foto di repertorio)

Marta Bassino chiude all'undicesimo posto il gigante di Are, ultima gara tra le porte larghe della Coppa del mondo 22/23 prima delle finali di Soldeu, in programma la prossima settimana.

Dodicesima a metà gara, Marta recupera una posizione nella seconda manche e completa la sua prova nel tempo complessivo di 1:56.84. Impossibile fare di meglio, dopo il tremendo lutto che ha colpito la sua famiglia pochi giorni fa.

Successo di Mikaela Shiffrin, in festa per la matematica conquista della coppa di specialità e capace di eguagliare, dopo 34 anni, il record di Ingemar Stenmark con 86 successi in Cdm.

Gloria anche per Federica Brignone, seconda a 64 centesimi: 'per l'azzurra podio numero 55 in carriera.

Terza Sara Hector, poi Petra Vlhova e Tessa Worley.

19^Elisa Platino, 20^Roberta Melesi.