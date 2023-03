Chiusa al traffico la rampa della tangenziale di Fossano nella zona Santa Lucia

Anas ha programmato il completamento dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo i rami di svincolo della Tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”), in provincia di Cuneo.

Per consentire i lavori, tra le 7:00 e le 19:00 di lunedì 13 marzo sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso sulla Tangenziale di Fossano in direzione Cuneo (al km 59 in zona Santa Lucia) con possibilità di ingresso al successivo svincolo La Reale (km 61,400).

Martedì 14 marzo, sempre nella fascia oraria 7:00 – 19:00, saranno chiusi lo svincolo di ingresso al km 64,500 in direzione Asti e allo stesso tempo sarà in vigore l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fossano Centro/Villafalletto (km 64,500). Durante la chiusura la viabilità sarà indirizzata sulla rete locale.