Questa sera alle ore 21 non perdete “TIME OUT - SPECIALE TIFOSI”

Un tributo ai tifosi del volley femminile! Con questo obiettivo ritorna, questa sera alle ore 21, “TIME OUT”, il format sulla pallavolo femminile di serie A1 e A2. Diciottesima puntata dal titolo “SPECIALE TIFOSI”, con servizi, ospiti e collegamenti con alcuni rappresentanti del tifo di sei squadre della serie A: Reale Mutua Fenera Chieri, Cuneo Granda San Bernardo, Lpm Bam Mondovì, Wash4green Pinerolo, Uyba Busto Arsizio e Seap Sigel Marsala.

Gli ospiti in studio saranno Elena Di Martino (Ultras Puma) e Fabio Bruno (Crazy Cats Biancorossi). Si parlerà ovviamente anche di pallavolo giocata, con un focus sugli ultimi risultati in A1 e A2 e uno sguardo ai prossimi importanti impegni del week-end. Nel corso della trasmissione, inoltre, saranno trasmesse le interviste raccolte nei giorni scorsi con Valeria Pizzolato (Lpm Bam Mondovì), Francesca Trevisan (Chromavis Eco Db Offanengo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo) e Gino Primasso (Cuneo Granda).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.