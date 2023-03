L’Inalpi di Moretta inaugura la seconda torre di sprayatura per la produzione di latte in polvere [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione di autorità ed esponenti del del mondo economico provinciale e regionale per l'inaugurazione della seconda torre di sprayatura di Inalpi, in corso in questi minuti presso lo stabilimento di Moretta.



Un investimento, quello realizzato con la costruzione del nuovo impianto da 40 metri per la lavorazione del latte in polvere, che intende portarne la produzione dalle attuali 700 tonnellate al giorno a 1400 tonnellate. Un traguardo che proietterà l’azienda cuneese tra le prime realtà produttive italiane di questo settore.



Presenti oltre ai presidenti di Inalpi (Ambrogio Invernizzi), Compral Latte (Raffaele Tortalla), Coldiretti (col responsabile regionale Roberto Moncalvo) e Tetrapak, anche il governatore piemontese Alberto Cirio, l'assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l'europarlamentare Gianna Gancia, i parlamentari Giorgio Maria Bergesio, Monica Ciaburro e Fabrizio Comba, il presidente di Conad Italia Francesco Pugliese, il fondatore del Sermig Ernesto Olivero e il sindaco di Moretta Giovanni Gatti, oltre a numerosi consiglieri regionali e ai vertici dei principali istituti e fondazioni bancarie del territorio.



A portare il proprio saluto in video-collegamento da Roma il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare nel Governo Meloni Francesco Lollobrigida, che ha dovuto rinunciare alla preannunciata visita in Granda per partecipare al funerale del senatore Bruno Astorre, "un amico che si è sempre speso per il territorio".