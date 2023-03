Bra, tutti i prossimi appuntamenti dell’Unità Pastorale 50

L’unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè) ha reso noto il calendario dei prossimi appuntamenti in programma sul territorio di Bra. Eccoli nel dettaglio.

Ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni al Monastero delle Clarisse per pregare e scoprire una nuova vita. Appuntamento 19 marzo presso il Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3), un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per gustare un momento forte di incontro con la Parola di Dio, la preghiera e la fraternità.

Quaresima 2023. L’Arcidiocesi di Torino e le parrocchie di Bra, propongono il sostegno della missione Salesiana in Siria. Ad oggi l’intervento salesiano in Siria è ripartito in tre centri salesiani, quello di Aleppo, di Damasco e di Kafroun. I missionari stanno distribuendo gli aiuti per accogliere più persone possibili. Accolgono famiglie che hanno perso la casa o hanno subito ingenti danni, forniscono generi di prima necessità, piatti caldi, servizi di primo soccorso, medicine, indumenti e assistenza psicosociale. C’è bisogno di un aiuto urgente per garantire beni di prima necessità agli sfollati, sono centinaia le famiglie rimaste senza una casa. La situazione è davvero tragica. Le offerte possono essere fatte ritirando in chiesa l’apposita busta o tramite bonifico intestato alla Direzione Generale Opere Don Bosco (via Marsala 42, 00185 Roma), Banca Popolare di Sondrio, agenzia n. 2 – Roma via Gherardi Silvestro 45 00146 Roma. IBAN: IT54O0569603202000004655X77 - BIC/SWIFT: POSOIT22 - Causale: Emergenza Terremoto Siria.