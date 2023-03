Il Comitato No biodigestore risponde a Paoletti: "Se così convinto della validità del progetto, perché non lo propone per il suo territorio?"

Ill. Direttore

Abbiamo attentamente letto quanto scritto dal sindaco di Boves a difesa della posizione dei sindaci che hanno votato a favore della costruzione del biodigestore a Borgo.

Intanto osserviamo che per l’ennesima volta viene a mancare quella tanto invocata onestà di chi prende le decisioni.

Come può il sindaco di Boves, o di qualunque altro comune, decidere di realizzare un mega impianto come quello proposto a Borgo che verrebbe costruito a 200 metri di distanza da dove inizia il centro residenziale dove abitano centinaia di persone? Cosa avrebbe fatto lui se i comuni della zona avessero proposto una cosa del genere nel suo comune? E se è così convinto della validità del progetto, perché non lo propone egli stesso per il suo territorio? E come mai già si è rimangiato quanto stabilito appena tre anni fa nell’assemblea dei sindaci dell’ACSR in cui si stabilì che il progetto sarebbe andato avanti solo se il comune di Borgo sarebbe stato d’accordo, e se l’ambito del conferimento dei rifiuti organici doveva provenire solo dalla nostra provincia?

Quello della riapertura della discarica (in realtà sono tre) non è assolutamente una “butade”, ma una preoccupazione seria. Come mai si continua infatti a rimandare il loro ripristino ambientale?

Non entro poi nel merito delle considerazioni di carattere finanziario per la costruzione dell’impianto e ancor più della futura gestione, in quanto vedo che ad oggi chi ha votato a favore ancora non ha affrontato l’argomento, di certo per evitare di parlare di quei costi che poi finiranno sulle bollette dei cittadini, non solo di quelli di Borgo, ma anche di Boves, Cuneo, Caraglio e tutti gli altri.

Mauro Fantino

Comitato No Biodigestore a Borgo S.D.