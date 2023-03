"Il dono": svelata l'ultima opera del piozzese Franco Sebastiano Alessandria [VIDEO]

Una donna che ha il colore del mare, i capelli che sembrano bagnati e a passo lento si rivolge a chi la guarda porgendo un dono tra le mani: una chiave.

Non smette di meravigliare l'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria, che avevamo intervistato in occasione della mostra en plein air a Dogliani (leggi qui), e che proprio in questi giorni ha svelato l'ultima sua creatura: il dono.

Si tratta di una scultura a tecnica mista alta circa 1 metro e 70. Protagonista una figura femminile, vestita di chiavi.

Ed è proprio la chiave il dono che porta tra le mani.

"Una chiave di opportunità" - spiega Alessandria - "In questo periodo in cui tutti vogliono solo avere, è importante anche concentrarsi sul dare. Allora ho pensato a questa giovane donna che porge una chiave: una storia buona, un'opportunità, un cambiamento".

L'abito che la veste è una vera e propria opera di sartoria, "cucita" su misura addosso alla scultura.

"Non è stato semplice realizzarlo, richiede tempo, pazienza e precisione - aggiunge l'artista - "è come se fosse una dea che esce dal mare".

Una vera emozione poter osservare questa nuova opera da vicino.