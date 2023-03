In prima linea nel biennio pandemico: consegnati gli attestati ai 33 volontari della Protezione Civile di Fossano [FOTO]

Sono trentatré, insieme con il coordinatore locale Paolo Cavallo, i volontari della Protezione Civile di Fossano premiati venerdì 10 marzo in Sala Rossa, per l'impegno dedicato all'attività di prevenzione, assistenza ed emergenza negli anni pandemici, su mandato della Regione Piemonte che ha deliberato il conferimento di un attestato e una spilla all'uopo prodotti.

Paolo Cavallo, il coordinatore di una squadra che oggi conta trentasei volontari - come detto erano trentatré nel biennio pandemico -, con quattro prossimi ingressi in via di vagliatura, ha ringraziato l'amministrazione e i "suoi" uomini e donne: "Non tutti i comuni hanno inteso dedicare ai propri volontari un evento di consegna ufficiale. Anche per questo ringrazio il Comune di Fossano. Il gruppo funziona non grazie a me, che provo solo a coordinare al meglio, ma grazie a tutti loro! Siamo arrivati tutti insieme a diecimila ore in pandemia, per la consegna dei presidi, dei buoni pasto, semplicemente per non lasciare solo nessuno. Abbiamo battuto palmo a palmo il non piccolo territorio comunale e fortunatamente, anche per l'intelligenza di ognuno, nessun volontario ha contratto il virus."