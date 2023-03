Intitolata al "Monteregale" la piscina di Mondovì. E la vasca dei bimbi ricorda la piccola Giorgia Cavarero

Si chiama ufficialmente piscina del Monteregale il rinnovato impianto natatorio di Mondovì.

Un nome scelto in base a un concorso organizzato dall'Avas-Fidas monregalese, che ha coinvolto anche gli studenti delle scuole superiori locali.

"L'intento, già dell'amministrazione Adriano che ha permesso di riqualificare la struttura, - ha spiegato il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo - è sempre stato quello di offrire un servizio non solo per la Città ma anche per i comuni limitrofi e questo è ben chiaro del nome scelto per la piscina".

L'intitolazione, alla presenza di moltissimi sindaci e amministratori del territorio, insieme alle associazioni tra le quali la Fidas, il Panathlon e la Lilt, che da sempre sostiene i progetti di "Un sorriso per Giorgia", ha concluso idealmente il percorso che ha consentito alla città di non perdere uno degli impianti più apprezzati ed utilizzati.

Riaperta all'inizio del 2022, lo ricordiamo, la piscina è stata oggetto di un intervento di circa 2,5 milioni di euro, che ha interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composto da travature in legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico, adeguamento degli spogliatoi.

"Ringrazio i gestori dell'impianto per il lavoro che stanno svolgendo e la collaborazione - ha commentato l'assessore allo sport, Alessandto Terreno - "A un anno dalla riapertura la piscina conta oltre 1100 iscritti e oltre 2000 bambini iscritti al corso di nuoto. Un ottimo segnale per la Città e per il territorio".

I lavori alla piscina monregalese, come evidenziato dal sindaco, sono stati anche 'presi come modello' da altre città del Piemonte e questo peché gli interventi eseguiti hanno consetito di rendere sostenibile la gestione dell'impianto, riducendo i consumi: elettrico -38%, da 290.000 Kwh a 179.403 Kwh e teleriscaldamento da 1.183 Mwh a 504 Mwh.

LA PISCINA PER GIORGIA CAVARERO

Nella giornata di oggi è stata anche scoperta la targa della vasca del bambini dedicata a "Giorgia Caverero e tutti i bambini, impercettibili gocce d'acqua in un soffio di vento, che splendono nel suo sorriso".

"Un pensiero per ricordare Giorgia e tutti i bimbi che oggi sono i nostri angeli custodi". - hanno detto Robaldo e Terreno alla presenza della famiglia Cavarero che, in segno di riingraziamento, ha voluto donare materiali per la piscina che saranno utili ai più piccoli.

"Un grazie dal nostro cuore all'amministrazione che ha voluto farci questo regalo" - ha detto la mamma di Giogia - "Per noi è un momento importante e lo è ancora di più sapere che il sorriso di Giorgia sarà sempre qui con i bambini che verranno in piscina".