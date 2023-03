Nuovo impianto di videosoveglianza a Villanova Mondovì

E' stato presentato ieri, venerdì 10 marzo, in sala Giunta, il nuovo impianto di videosorveglianza che è in corso di installazione sul territorio comunale di Villanova Mondovì.

Un progetto importante e fortemente voluto per rendere ancora più sicuro il paese.

"Questo intervento rappresenta un investimento importante per il nostro comune. - ha spiegato il vice sindaco Michele Pianetta - "Grazie al lavoro dell’assessore Guido Preve e dell'ufficio tecnico finalmente il progetto si sta concretizzando".

Nel tempo il comune aveva cercato di accedere a diversi bandi, ma non aveva mai potuto accedere ai finanziamenti in quanto le graduatorie vengono redatte dando precedenza ai comuni con maggiore tasso di criminalità, aspetto che, per fortuna, riguarda Villanova in maniera ridotta.

"L'amministrazione ha destinato sul bilancio 2022 circa 50mila euro - ha spiegato Pianetta - per coprire i costi dei lavori e studio del progetto oltre all'acquisto delle videocamere. Questo speriamo sia un primo passo, siamo consapevoli della necessità di potenziare il servizio anche nelle frazioni".

L'impianto coprirà i quattro varchi di accesso al concentrico (Boetti-San Grato, Bongiovanni - Gosi - Branzola) e verranno sostituite anche alcune videocamere che già erano esistenti, dando così copertura anche alla zona del cimitero di San Lorenzo e al retro delle scuole e del palazzetto.

“Il primo pensiero quando si parla di impianti di videosorveglianza è destinato alla rassicurazione del cittadino" - ha spiegato l'ingegner Davide Avagnina, progettista - "Si tratta di un sistema che guarda alla tecnologia e che permetterà anche al corpo di Polizia Locale di dare risposte al cittadino quando capita qualcosa di spiacevole. I dati saranno gestiti nel rispetto della privacy dei cittadini. Inoltre si potranno anche monitorare le targhe dei veicoli per azioni associate al riconoscimento di veicoli rubati".

Il sistema sarà integrato con quello pre esistente che interessa piazza Filippi, corso Marconi e via Eula. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l'Informatica System di Vicoforte.

"L'installazione è già inziata e i lavori a Villavecchia sono già stati ultimati - hanno affermato i referenti di Informatica System, Alessandro Minotto e Guido Giacoletti - "Da cronoprogramma i lavori dovrebbero concludersi tra fine marzo e il mese di aprile."

Il nuovo sistema consentirà alle videocamere di funzionare anche in caso di mancanza di corrente elettrica, attraverso un gruppo di coninuità.

"Sono molto contento che la nostra amministrazione sia riuscita a portare a termine questo intervento prima dello scadere del mandato" - ha dichiarato il sindaco, Michelangelo Turco - "Ringrazio l'assessore Preve e tutto l'ufficio tecnico per il grande lavoro che hanno svolto per arrivare a questo risultato".