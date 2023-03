In Valle Maira l’addio a Matteo Laugero “del Palènt”, primo coltivatore genepy e presidente dei Percorsi Occitani

A chi racconterà, ora, le sue storie? Di certo, nel cuore di chi sa custodire non verranno perdute.

Aveva 92 il signor Matteo Laugero “del Palènt”, uomo molto conosciuto in Valle Maira e profondamente legato alla borgata Palènt di Macra, dove viveva. Uno spirito tenace ed intraprendente: Laugero, infatti, fu il primo a coltivare in Alta Valle Maira il genepy, oltre che essere stato tra i promotori dei Percorsi Occitani, ricoprendo il ruolo di presidente.

Classe 1931, inizialmente lavorò in una fabbrica a Torino, trasferendosi poi a Cuneo dove, negli anni 60, aprì una cartolibreria, oltre che occuparsi della distribuzione dei giornali all’ospedale Santa Croce. Un legame viscerale quello che il signor Laugero aveva con la montagna, di profondo ascolto, conoscenza e rispetto, nonché di un sogno sempre ricordato.

Così, negli anni 80, in Alta Valle iniziò a coltivare genepy, attività che fu il preludio di un innovativo laboratorio di liquori a San Damiano Macra. Il marchio non poteva che essere “Palènt”!

Dotato di autentica volontà di riflettere e custodire, non di rado si potevano ascoltare da lui interessanti storie di vita vissuta, che sempre sapevano trasmettere grandi insegnamenti. Non amava le moto e nemmeno le biciclette: “I sentieri sono fatti per andare a piedi” diceva, lui che del passo più lento ma sempre tenace aveva imparato la preziosità, l’attesa ed il miraggio.

Resterà nel cuore dell’adorata compagna Virginia, dei figli Adriano e Dario, delle muore Elena e Stefania, dei nipoti Alice, Francesco, Giulia, Anna e dei parenti tutti.

Con partenza dall’ospedale Carle di Confreria, i funerali di Matteo Laugero avranno luogo lunedì 13 marzo alle ore 10.30 nella Parrocchia di Albaretto Macra. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore. Eventuali offerte saranno devolute alla casa di riposo Don Grassino di San Damiano Macra.