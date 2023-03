Incendio boschivo in alta valle Tanaro, al confine con la Liguria, nella zona al confine tra Bagnasco e Massimino.

Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Garessio e alcune squadre provenienti dalla provincia di Savona. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica, in quanto il timore è che le fiamme riprendano corpo, alimentate dal forte vento in zona.

Al momento la situazione è sotto controllo.