Incidente, attiorno alle 13.30 di oggi 11 marzo, iun via Langhe, a Mondovì, di fronte all'Aldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e la gestione della viabilità, rallentata in zona in quanto una delle vetture coinvolte occupava la sede stradale.

Non risultano feriti in condizioni gravi.