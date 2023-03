Violento scontro in strada Montenero a Bra: il bilancio è di tre feriti

Violento scontro in strada Montenero a Bra, poco dopo le 14 di oggi 11 marzo. Ad impattare due mezzi, una KIA Sportage e una FORD Fiesta. Tre le persone ferite, tutte fortunatamente con ferite di lieve entità. La più grave è stata portata in ospedale per una sospetta frattura ad un arto.

Lunghe le operazioni per i soccorsi e per i rilievi, che hanno visto impegnate due pattuglie della Polizia Locale braidese. La strada è stata chiusa per oltre un'ora e mezza, anche per consentire di mettere in sicurezza le vetture incidentate e di rimuoverle, oltre che di pulire il fondo stradale.