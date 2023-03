A Borgo è iniziato il week-end più goloso dell'anno: inaugurato “Un Borgo di Cioccolato” [FOTO]

"Se la Fiera Fredda è la mamma delle manifestazioni borgarine, un Borgo di cioccolato è il papa. Evento importante, il primo dell'anno". Così la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione ha inaugurato l'edizione 2023 di “Un Borgo di Cioccolato”.

Dopo il taglio del nastro all'ingresso di Palazzo Bertello e lo scoprimento della statua dedicata alla campionessa Marta Bassino, la prima cittadina ha invitato tutti sul palco. Anzitutto la sua giunta (c'erano la vice Clelia Imberti, gli assessori Fabio Armando, Armando Boaglio, e Michela Galvagno) e i consiglieri Alessandro Monaco e Katia Manassero, che ricopre anche il ruolo di presidente di zona per Confartigianato Imprese Cuneo. Poi a la presidente dell’Associazione Amici del Cioccolato Giovanna Chionetti, il presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Sergio Marro, il vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà, il presidente Atl del Cuneese Mauro Bernardi, il fondatore della manifestazione Pino Oliva, l' Helicensis Fabula e il presidente dell'Ente Fiera Fredda Fabrizio Massa.

“Siamo in tanti perchè questo è un lavoro di squadra”, ha dicharato la sindaca Robbione

Tra il pubblico molti sindaci del territorio, poi gli onorevoli Monica Ciaburro e Giorgio Bergesio. Per la Regione l'assessore Luigi Genesio Icardi con i consiglieri Franco Graglia e Paolo Demarchi. Per la Provincia la consigliera Simona Giaccardi.

Giovanna Chionetti insieme al collega Antonio Le Rose ha ricordato la figura di Gianfranco Rosso, in arte Capitano Rosso: “Già capitano di lungo corso della Marina mercantile con una famosa pasticceria a Torino ci ha lasciati proprio a causa del Covid. In suo onore abbiamo riprodotto la ricetta del cioccolatino “Ciao Turin”, una sua invenzione. Il cioccolatino sarà venduto nei giorni di fiera e il ricavato andrà in beneficenza a Medici senza Frontiere”.

Il senatore Giorgio Bergesio: “Il cioccolato è anche una eccellenza della nostra terra che voi artigiani sapete trasformare. Grazie all'impegno dei ragazzi dell'istituto Giolitti Bellisario di Mondovì e del CNOSFAP di Savigliano impegnati tra gli stand. Grazie a Confartigianato, alle imprese e alle aziende. Le pmi rappresentano infatti il 90% del tessuto produttivo del nostro paese”.

La parlamentare Monica Ciaburro: “Oggi ho ammirato gli artigiani che trasformano con le loro sapienti mani il cioccolato. Ho ammirato anche i ragazzi delle scuole. Un plauso a tutti. Lavoriamo tutti insieme per contribuire alla crescita economica e sociale del nostro territorio”.

Toccante l'intervento dell'assessore regionale Icardi che ha ricordato quanto succedeva soltanto un anno fa: “Qualche differenza rispetto all'anno scorso c'è. Ricordo che qui c'era ancora il centro vaccinale e che voi avevate dedicato la manifestazione ai sanitari. Questo è stato uno dei centri vaccinali più grandi del Piemonte. Da parte mia ancora grazie agli operatori sanitari. Se oggi siamo qui senza mascherina è merito loro e vostro”.

Il vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà: “Questa è una manifestazione all'occhiello. Fondazione CRC non poteva mancare”.

Il presidente ATL del Cuneese Mauro Bernardi: “Grazie all'associazione Amici del Cioccolato. L'opera che avete dedicato a Marta rimarrà negli annali. Vi siete superati. Grazie a Confartigianato che ha portato una delegazione di giornalisti dall'Azerbaijan a conoscere il nostro territorio”.

Il presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Sergio Marro: “Grazie all'amministrazione, all'Ente Fiera e agli Amici del cioccolato. Ma in modo particolare ai nostri soci e clienti che ci permettono di sostenere le attività locali”.

La presidente di zona per Confartigianato Katia Manassero: “Importante celebrare il valore dell'essere artigiani. Confartigianato è sempre presente”.

Il presidente dell'Ente Fiera Fabrizio Massa ha chiuso gli interventi regalando un mazzo di fiori alla sindaca Robbione, alla presidente dell'associazione Amici del cioccolato Chionetti, a Katia Manassero e alla segretaria dell'Ente Fiera Cristina Parola.

L'evento - organizzato dall’Associazione Ente Fiera Fredda e dal Comune di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato, grazie al supporto di Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Banca di Boves - si svolgerà sabato 11 e domenica 12 marzo a Palazzo Bertello e non solo.

Stand aperti dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 10 alle 22 di domenica.

Ricco il programma. Per scoprirlo vai sul sito www.fierafredda.it.