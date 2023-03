A Cuneo un incontro di Scuola politica organizzato da Fratelli d'Italia

La Federazione Provinciale di FdI Cuneo comunica con soddisfazione che anche nella serata di ieri, venerdì 10 marzo, il ciclo di eventi della Scuola Politica ha riscosso un ottimo successo e partecipazione.

Alla presenza di eletti di tutti i gradi, membri del coordinamento, sostenitori ed amici si è svolta una serata di approfondimento su tematiche amministrative e politiche che ha visto nel suo oggetto principale gli enti locali, Comune e Provincia in primis.

A condurre la serata in veste di relatore, il consigliere comunale di Mondovì nonché responsabile per gli Enti Locali di FdI, Rocco Pulitanò, affiancato dai moderatori Denis Scotti, coordinatore cittadino FdI di Cuneo, Massimo Garnero, capogruppo in consiglio comunale di Cuneo e dal consigliere Noemi Mallone, presidente della Commissione Statuti e Regolamenti del Comune di Cuneo.

Willam Casoni, coordinatore provinciale di FdI Cuneo, esprime soddisfazione per questo ciclo di eventi formativi ideati dal prof. Maurizio De Lio e dal presidente del Circolo territoriale di Savigliano, nonché vice presidente dell’ATC Piemonte Sud, Marco Buttieri. Il coordinatore provinciale ricorda poi con piacere le sue prime esperienze conl a Scuola Politica di partito, quando aveva solo 20 anni, “sono esperienze che affondano le radici nella lunga tradizione e storia del nostro Partito e rivestono un’importanza fondamentale di confronto ed apprendimento per i concittadini, ma anche di approfondimento e studio per gli amministratori, attuali e futuri”.

Presente alla serata anche la vice pres. della commissione Difesa della Camera dei deputati e sindaco di Argentera Monica Ciaburro che, tra i vari interventi, ha sottolineato come queste serate di approfondimento siano molto importanti per tutti coloro che rivestono cariche in enti locali o abbiano interesse a farlo: “è fondamentale per gli amministratori e per chi si vuole avvicinare al mondo della politica locale, conoscere e comprendere il funzionamento del proprio ente di appartenenza, anche quegli aspetti più tecnici e settoriali che spesso vengono demandati a professionisti esterni, ciò rende l’attività di governo (o controllo in veste di opposizione) più efficace, rapida e puntale”.

Nel suo intervento di apertura della serata, anche il coordinatore provinciale di Gioventù nazionale e assessore del Comune di Marene Alberto Deninotti, ha evidenziato l’importanza di questi eventi, “vera fucina dei nuovi amministratori, capace di dare gli strumenti con cui i giovani che oggi si affacciano al mondo della politica, possano domani essere amministratori (a tutti i livelli e gradi) competenti, precisi ed incisivi nella loro attività”.