Atletica: agguerrita rappresentanza cuneese alla Festa del Cross di Gubbio

Il cross in festa per due giorni, con oltre 2500 atleti di ogni età, dai cadetti ai master, in rappresentanza di circa 300 società, nello scenario spettacolare del parco del Teatro Romano di Gubbio. Dopo le edizioni del 2016, 2017 e 2018, è di nuovo la città umbra a ospitare i Campionati Italiani di corsa campestre che assegnano maglie tricolori, individuali e di società, per tutte le categorie, raccolte dalla classica formula della Festa del cross.

Oggi, sabato 11 marzo, anteprima delle staffette, domenica 12 tutte le gare individuali e per club.

L’evento, con l’organizzazione locale del Comitato Regionale FIDAL Umbria e la collaborazione di Gubbio Runners, accoglierà anche un convegno tecnico sulle tematiche della corsa campestre al Park Hotel Ai Cappuccini (sabato alle 9.30), aperto dal presidente del CR Umbria Carlo Moscatelli con gli interventi del responsabile azzurro dell’endurance Federico Leporati e del collaboratore Claudio Pannozzo.

È prevista diretta tv su RaiSport domenica dalle 10.50 alle 12.15. Le altre gare della domenica saranno trasmesse in diretta streaming su atletica.tv dalle 9. Il Piemonte sarà presente in forze alla manifestazione, essendo la corsa campestre, per tradizione, una delle specialità dell’atletica nella quale la nostra regione è solita avere ottimi risultati. Lo scorso anno, a Trieste, il bottino finale contava sette medaglie di cui una d’oro (Elia Mattio campione italiano juniores), due d’argento e quattro di bronzo. Ma altri successi si ottennero nelle classifiche di società, con la Pod. Valle Varaita vincitrice della combinata maschile e podi, al femminile, per l’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari e l’Atl. Saluzzo. Tutte società che si ripresentano anche quest’anno con l’obiettivo di confermare quanto fatto.

UOMINI.

CROSS LUNGO. Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), passato di categoria, sarà al via del cross lungo maschile e tenterà l’assalto al titolo tricolore u23; con lui anche i compagni di club Simone Giolitti e Manuel Solavaggione. Per l’Atl. Saluzzo saranno al via, tra gli altri, Nicholas Bouchard e Gianluca Ferrato. Il Battaglio CUS Torino ha la sua punta in Francesco Breusa, con Davide Scaglia pronto a dire la sua. Marco Gattoni, Marco Giudici e Alessandro Turroni, con Matteo Borgnolo guidano la Sport Project VCO. Sarà al via anche la squadra della vercellese ASD Climb Runners con Alessandro Ferrarotti, attuale leader della classifica del Grand Prix Certificato regionale sulla mezza maratona.

CROSS CORTO. Sarà al via il campione regionale Nicolò Daniele (Atl. Canavesana). Con lui da seguire Ossama El Kabbouri e Umberto Contran del Battaglio CUS Torino, Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) e Thomass Floriani (Sport Project VCO).Da ricordare che El Kabbouri è stato riserva della staffetta azzurra agli Europei di Cross Piemonte 2022 La Mandria Park.

STAFFETTA 4X1 GIRO. In gara Vittorio Alfieri Asti (Ippolito, Menniti, Lombardo, Guarna), Atl. Pinerolo (Bertone, Rolando, Damiano, Aimar), GAV (Perelli, Inglima Alessandro e Cristiano, Caretti) e Sport Project VCO (Pazzinetti, Beltrami, Floriani, Giudici).

JUNIOR. L’Atletica Saluzzo si presenta con Francesco Mazza, bronzo lo scorso anno tra gli allievi, Amorin Gerbeti, Tommaso Olivero e Gianluca Allasia. Podistica Valle Varaita, dopo il passaggio di categoria di Mattio e Giolitti, punta su Giacomo Barile, Luca Inaudi e Tommaso Mattio. Vittorio Alfieri Asti sarà al via con Alessandro Cheik, Giacomo Menniti e Stefano Monticone. Kiril Polikarpenko e Davide Rapallo guidano la squadra del Battaglio CUS Torino, che schiera anche Alessio Durbano e Lorenzo Farasin. Gabriele Franco Laurenti, campione italiano allievi dei 10km lo scorso anno, è invece nella squadra dell’Atl. Pinerolo insieme ad Alberto Rolando, Giovanni Bardelli e Alessio Damiano. Al via anche la Sport Project VCO con Simone Beltrami, Lorenzo Cappini, Davide Pastore e Jacopo Paternoster. In gara come individualista anche Tommaso Bosio (Atl. Roata Chiusani).

ALLIEVI. Le squadre piemontesi al via sono Pod. Valle Varaita (Stefano Bagnus, Stefano Gianinetti, Daniele Mattio), Atl. Roata Chiusani (Pietro Belmondo, Giacomo Bisio, Pietro Mandrile, Pietro Vieno), Battaglio CUS Torino (Giovanni Agrimi, Alberico Icardi, Stefano Perardi, Gabriele Soncin), Safatletica Piemonte (Alessandro Austa, Davide Boldara, Nicolò Cammarata), Bugella Sport (Diego Poletto, Giovanni Migliorini, Gabriel Ferraro). Da seguire Sport Project VCO che schiera il campione italiano cadetti dello scorso anno, Simone Abbatecola, insieme a Pietro Ruga, Alessandro Bartoli, Stefano Pazzinetti. Christian Piana (Gravellona VCO), Alessandro Cena (Atl. Canavesana) Lorenzo Laratore (Atl. Saluzzo) in gara come individualista.

DONNE.

CROSS LUNGO. Da seguire, nella rincorsa al podio individuale, Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), che lo scorso anno fu argento tra le assolute e le u23, Giovanna Selva (Carabinieri), che fu bronzo dietro Arnaudo, Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), Elisa Palmero (Esercito), Sonia Mazzolini (GAV). Atletica Saluzzo schiera l’azzurra della corsa in montagna Lorenza Beccaria con Irma Chiavazza, Noemi Bouchard, Flavia De Bucanan, Iris Baretto. Il Battaglio CUS Torino, oltre che su Arnaudo, può contare su Gloria Barale, Silvia Zampaglione, Angelica Ribero. In gara per il CdS anche Brancalone Asti (Carola Corradi, Gaia Gagliardi, Federica Laino, Antonella Rabbia), Sisport (Emma Nigra, Benedetta Pessotto, Camilla Prando Rico), Atl. Vercelli 78 (Sofia Camoriano, Annamaria Gozzano, Benedetta Ullio). Tra le individualiste anche Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti).

CROSS CORTO. Da seguire Martina Brangero (Atl. Alba), Mirana Ramat (Atl. Susa Adriano Aschieris), Lavinia Bettonte (Safatletica Piemonte), Ludovica Megna (Atl.Stronese-Nuova Nordaffari).

STAFFETTA 4X1GIRO. Atl. Stronese-Nuova Nordaffari schiera Matilde Bonino, Silvia Signini, Arianna Reniero, Ludovica Megna, formazione con cui può ambire al podio. In gara anche Atl. Castell’Alfero (Boero, Capello, Baglieri, Paolin), US La Salle Giaveno (Patrone, Cavalli, Puttero, Vignolo).

JUNIORES. Nella prova individuale, Elena Abellonio (Atl. Alba) può ambire ad una posizione nella parte alta della classifica, così come Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino). Da seguire anche Margherita Vignolo in gara come individualista così come le portacolori dell’ASD Dragonero Elisa Calandri e Priscilla Ravera. Nella gara per società, il Piemonte schiera Atl. Roata Chiusani (Anna Carignano, Carlotta Mattone, Elisabetta Rovere) e Atl. Stronese-Nuova Nordaffari con l’azzurrina della corsa in montagna Matilde Bonino che può dire la sua anche nella prova individuale; con lei in squadra Samuela Grosso e Chiara Munaretto.

ALLIEVE. Nella competizione per club, in gara Atl. Fossano ’75 (Cecilia Bianco, Sofia Delsoglio, Ambra Maria Malabocchia, Camilla Toselli), Atl. Roata Chiusani (Alice Beccaria, Sofia Sarale, Anna Tallone), Atl. Pinerolo (Alice Bergo, Francesca Girardi, Matilde Grangetto), Safatletica Piemonte (Sarah Argentin, Sofia Folino, Irene Tei) e Atl. Stronese-Nuova Nordaffari (Silvia Signini, Lidia Perone, Costanza Antoniotti).Saranno in gara invece come individualiste Elena Tagliente (Battaglio CUS Torino), Giulia Gattino (Sisport) e Alessia Pozzi (GSD Genzianella) che lo scorso anno vestì la maglia azzurra all’International U18 Mountain Running Club di Saluzzo.

CADETTI E CADETTE. Lo scorso anno il Piemonte conquistò un ottimo secondo posto di squadra, a soli 13 punti dal vertice; nessuna medaglia individuale con Christian Piana, oggi allievo, migliore in campo maschile, con il quarto posto, e Alice Rosa Brusin, nuovamente in squadra quest'anno, quinta e migliore delle piemontesi. Quest’anno la squadra piemontese ci riprova, con l’obiettivo minimo di non scendere dal podio. Al femminile, oltre a Rosa Brusin, ci saranno Carolina Bagnati (Atl. Bellinzago), campionessa regionale, Matilde Bellosta (ASD Circuito Running), Elisa Gardini (Bugella Sport) e Giada Cappini (Atl. Ossolana Vigezzo). Al maschile il capitano, e campione regionale, Leonardo Zanoli (ASD Caddese) sarà affiancato da Andrea Cappelli (GAV), Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita), Martino Bovio (Atl. Bellinzago) e Luca Milanesi (Atl. Settimese). Da seguire anche i giovanissimi atleti che parteciperanno all’evento come individualisti. Al femminile Viola Aimo Boot (Balangero Atl. Leggera), Arianna Rossini (Atl. Bellinzago), Silvia Perone (Atl. Gaglianico), Elena Pelassa (Atl. Venaria Reale), Sara Bori (GSA Valsesia). Al maschile saranno in gara Matteo Princisvalli (GAV), Tommaso Bonino (Bugella Sport), Gabriele Gattino (Sisport), Matteo Rollone (GSD Genzianella), Michele Podetti (Atl. Alessandria).