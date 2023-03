Volley A1F. Cuneo-Pinerolo, un derby che promette spettacolo. Gicquel: “I playoff? Possiamo ancora farcela (VIDEO)

Dopo due trasferte consecutive che hanno fruttato cinque punti e restituito fiducia, domani (domenica 12 marzo) la Cuneo Granda S.Bernardo torna a giocare davanti al proprio pubblico nel derby con la Wash4Green Pinerolo.

L’appuntamento è per le ore 17 e si attende il pubblico delle grandi occasioni, con tantissimi tifosi pinerolesi che raggiungeranno Cuneo per provare a spingere le Pinelle verso l’agognata salvezza.

Dal canto loro, però, le Gatte, forti delle due vittorie di fila lontano da casa, vorranno sicuramente tornare a vincere anche tra le mura amiche per regalare ai propri tifosi una gioia che manca da oltre due mesi e mezzo: l'ultima affermazione interna risale infatti a un altro derby, quello di Santo Stefano con Novara.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti perché la partita si trasformi in un grande spettacolo sportivo.

Uno spettacolo per il quale i supporter biancorossi potranno beneficiare della promozione che mette a disposizione 1.500 posti in tribuna rossa a soli 2 euro grazie al contributo di Cemental, realtà leader nella progettazione e costruzione di prefabbricati per tutti i settori e partner di lunga data di Cuneo Granda Volley.

A presentare la sfida la forte schiacciatrice francese, l’opposto Lucille Gicquel ed il direttore sportivo biancorosso Gino Primasso.