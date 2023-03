Volley A2/F: per il Puma comincia l’avventura nella Pool Promozione; Al PalaManera, domenica (ore 17) arriva la Omag San Giovanni in Marignano

Vietato sbagliare! Con questo imperativo categorico, comincia domani per il Puma l’avventura nella seconda fase della stagione. Domenica alle ore 17, infatti, la Lpm Bam Mondovì ospiterà al PalaManera la Omag San Giovanni in Marignano, per la prima delle sei giornate della Pool Promozione di serie A2.

Per ognuna delle 12 squadre partecipanti ci sono solo sei partite in programma, con gare di sola andata, tre in casa e tre in trasferta, al termine delle quali la prima squadra in classifica otterrà la promozione diretta in serie A1, mentre le formazioni dalla 2^ alla 5^ posizione si contenderanno la seconda promozione attraverso lo “spietato” meccanismo dei Play-off.

Nella classifica di partenza, che riporta i punti conquistati nel corso della Regular Season, le Pumine di Solforati occupano la 9^ posizione, ma con un ritardo di 3 punti dalla 4^ posizione, che al momento vede appaiate le formazioni della Millenium Brescia e della Cda Talmassons. La Omag, invece, che ha chiuso il proprio girone al secondo posto, ha all’attivo 50 punti, cinque in più della Lpm.

La situazione di classifica e le poche giornate delle Pool non consentono alle Pumine ulteriori distrazioni. In questo momento bisogna essere onesti e razionali: la strada verso i Play-off è complicata, ma non impossibile. Sfruttare al massimo il doppio impegno casalingo con San Giovanni e Soverato di certo rappresenterebbe un ottimo apripista, anche mentale, in vista delle gare successive. Superare la Omag, tuttavia, non sarà facile.

Le romagnole dispongono di un reparto offensivo tra i più insidiosi della categoria. Basti pensare che nelle 21 partite disputate fino a questo momento, il terzetto composto dall’opposto Nikoleta Perovic e dalle schiacciatrici Alessia Bolzonetti e Vangelija Rachkovska ha già messo a segno un bottino di 940 punti. “Frizzante” anche il reparto delle centrali, dove spiccano le giovani certezze di Sveva Parini e Maria Adelaide Babatunde. Insomma, la squadra di coach Enrico Barbolini rappresenta un avversario solido e che ambisce legittimamente a un posto nella griglia dei Play-off.

Le Pumine, però, hanno dimostrato di essere sul pezzo. Le ultime prestazioni con Cremona e Offanengo hanno impressionato soprattutto per l’atteggiamento messo in campo e per la grintosa determinazione. Se queste caratteristiche saranno confermate anche nella Pool, la Lpm potrà dire la sua e rendere il viaggio in questo campionato il più lungo possibile. Per il match di domani coach Solforati dovrebbe recuperare anche Laura Grigolo, che durante l’allenamento di venerdì ha riportato una escoriazione al ginocchio, per fortuna senza ulteriori conseguenze.

Due gli ex dell’incontro e tutti dalla parte del Puma, con l’opposto Clara Decortes e l’allenatore Matteo Bibo Solforati. Le due squadre non s’incontrano dalla stagione 2020/2021, con un doppio confronto nella Pool Promozione terminato in entrambe i casi con il successo al tie-break per la Lpm. Arbitri del match saranno i sig.ri Giovanni Giorgianni (Messina) e Antonino Di Lorenzo (Palermo).

Come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Non resta che ricordare che al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.