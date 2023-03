Volley A2M. Cuneo, ora o mai più: a Castellana Grotte per tornare a vincere. Botto: “Indietro non si torna, servono punti” (VIDEO)

Un attacco di Iacopo Botto durante la partita di andata contro Castellana Grotte: in Puglia Cuneo deve tornare a far punti (Foto Cuneo Volley)

Castellana Grotte e Bergamo in trasferta, Grottazzolina e l’ultima con Reggio Emilia in casa: passa da queste quattro gare di regular season la qualificazione ai playoff per la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo.

Un calendario non semplice, soprattutto alla luce di quanto visto nelle ultime uscite: “Ragionare un ostacolo alla volta - è il mantra che ripetono tutti in società – i conti li faremo alla fine”.

L’ostacolo adesso si chiama BCC Castellana Grotte, altra grande delusa di questa seconda parte di campionato.

I pugliesi, approcciati al campionato come squadra da battere insieme con Vibo Valentia, ora si ritrovano terzi, scavalcati anche da Cantù, con 5 vittorie e 4 sconfitte nel girone di ritorno. L’ultima appena una settimana fa, pesante 3-0 esterno in casa di Porto Viro.

Ex di turno Nicola Tiozzo, oggi capitano di Castellana, nel 2020/2021 a Cuneo. Una partita che si giocherà per la sesta volta e che ha visto festeggiare finora per 3 volte i pugliesi e per 2 volte i piemontesi e che si è sempre chiusa in tre set. All’andata vinse la BAM S.Bernardo per 3-0.

Ad introdurre la gara di domani il capitano di Cuneo, Iacopo Botto.