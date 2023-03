Volley femminile A1: Cuneo cerca il tris di vittorie nel derby casalingo contro Pinerolo

Dopo due trasferte consecutive che hanno fruttato cinque punti e restituito fiducia, domenica 12 la Cuneo Granda S.Bernardo torna a giocare davanti al proprio pubblico nel derby con la Wash4Green Pinerolo (ore 17, biglietti disponibili su www.liveticket.it e in cassa dalle 15:30).

Una sfida inedita per il palazzetto dello sport di Cuneo che metterà di fronte due formazioni in un buon momento e decise a raccogliere punti fondamentali per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi: per le padrone di casa il miglior piazzamento in classifica in ottica post season, per le ospiti quella salvezza che al momento dista due lunghezze.

Forti delle due vittorie di fila lontano da casa, le gatte vogliono tornare a vincere anche tra le mura amiche per regalare ai propri tifosi una gioia che manca da oltre due mesi e mezzo: l’ultima affermazione interna risale infatti a un altro derby, quello di Santo Stefano con Novara. Da allora tre k.o., tutti al tie-break, con Vallefoglia, Bergamo e Firenze. Il derby con Pinerolo chiude il trittico di partite con le più dirette inseguitrici; le ultime quattro giornate della regular season proporranno sfide con tre big (Milano, Scandicci e Novara) e con Busto Arsizio, ancora in corsa per il sesto posto.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Se la rimonta del PalaBarton dal 2-0 al 2-3 ha dato evidenza dello spessore caratteriale e della determinazione delle gatte, brave a ribaltare una situazione assai complicata, al ritorno in palestra la formazione di coach Bellano ha lavorato su quei deficit che hanno permesso a Perugia di aggiudicarsi i primi due parziali, vale a dire la poca brillantezza nel secondo tocco e nel contrattacco. A differenza della partita con Macerata, soprattutto nei primi due parziali le cuneesi non sono riuscite a contrattaccare con una buona efficienza a causa di secondi tocchi imprecisi. Con Pinerolo prima e nelle sfide ai top team poi servirà alzare il livello in queste fasi per concludere la stagione regolare nel miglior modo possibile e disputare una post season da protagoniste. Il presente si chiama derby con Pinerolo, una squadra che nelle ultime tre partite ha raccolto quattro punti contro i sei delle gatte e che arriva a Cuneo con l’obiettivo dichiarato di muovere la classifica che la vede a quota undici punti, due in meno di Perugia.

Le cuneesi confidano nella spinta dei propri supporter, che per la seconda volta consecutiva potranno beneficiare della promozione che mette a disposizione 1.500 posti in tribuna rossa a soli 2 euro grazie al contributo di Cemental, realtà leader nella progettazione e costruzione di prefabbricati per tutti i settori e partner di lunga data di Cuneo Granda Volley. Tra le giocatrici convocate figura per la prima volta in questa stagione Beatrice Agrifoglio, che ha recuperato dal brutto infortunio patito nel torneo precampionato di Viadana del 9 ottobre scorso.

DANIELLE DREWS, SCHIACCIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Domenica sarà importante partire forte, a differenza di quanto accaduto a Perugia. Siamo molto motivate a regalare ai nostri tifosi una vittoria che manca da tanto tempo. È un derby, quindi mi aspetto una partita molto combattuta contro una squadra in forma che arriverà qui con l’obiettivo di conquistare punti pesanti in chiave salvezza. Le due vittorie con Macerata e Perugia sono state un nuovo inizio e ci hanno fatto capire che possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni da qui a fine stagione».

LE AVVERSARIE La vittoria da tre punti nello scontro diretto con Perugia e il punto strappato a Conegliano al Palaverde hanno rinvigorito le speranze di salvezza della Wash4Green Pinerolo, un traguardo le pinelle si giocheranno a distanza con Perugia. Rispetto alla gara di andata dello scorso 27 novembre la formazione allenata da Michele Marchiaro ha inserito nel roster la centrale statunitense Rainelle Jones e la schiacciatrice cinese Yiwen Miao e soprattutto ha recuperato la capitana Valentina Zago, terminale offensivo di riferimento insieme all’ex biancorossa Adelina Ungureanu e alla centrale Yasmina Akrari.

I PRECEDENTI Nella gara del girone di andata, unico precedente, la Cuneo Granda S.Bernardo si è imposta 0-3.LE EX Adelina Ungureanu ha vestito la maglia di Cuneo per due stagioni dal 2019 al 2021.

GLI ARBITRI Florian e Verrascina

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili su www.liveticket.it fino alle ore 12 di domenica 12; apertura casse e cancelli ore 15:30.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10