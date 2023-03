Saverio Bruno: l’imprenditore di Cuneo che aiuta le aziende ad acquisire clienti senza perdere tempo e soldi

Acquisire nuovi clienti è da sempre uno dei principali obiettivi a cui mirare se si ha un’azienda “da mandare avanti”. Sono i metodi che cambiano, di pari passo con i cambiamenti della società, dell’economia e dell’innovazione. Ultimamente il mercato si presenta anche parecchio altalenante, nonché iper-competitivo per le aziende che non si sono ancora affacciate alle possibilità offerte dall’innovazione o che, per varie ragioni, ritengono di operare in settori “troppo tradizionali”.

Ciò nonostante la provincia di Cuneo ha saputo resistere con convinzione alle numerose sfide di questi ultimi anni, come dimostra uno dei report più recenti sul tessuto economico locale. Oggi ne discuteremo assieme a Saverio Bruno, esperto di acquisizione clienti attraverso il Digital Marketing, fautore di un interessante metodo di lavoro che si fonda sulla sostenibilità delle decisioni imprenditoriali e, quindi, che si focalizza sia sull’immediato presente che sul futuro dell’attività di impresa.

Il tessuto economico cuneese è più vivo che mai

Il tessuto economico del cuneese fotografato da InfoCamere lo scorso maggio 2022, si presenta più dinamico di quanto si sarebbe potuto immaginare, soprattutto se rapportato al caro energetico, al clima di incertezza internazionale e alla carenza di materie prime.

L’area provinciale, infatti, si caratterizza da oltre 80 mila localizzazioni di sedi di impresa che hanno prodotto, solo nel 2021, 9,1 miliardi Euro di Export e 19,5 miliardi di Euro di Prodotto Interno Lordo.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola, felice di poter constatare come il territorio abbia saputo dimostrare grande vitalità e coraggio nel ridare slancio all’economia di zona, nonostante le ovvie difficoltà che tutti conosciamo.

Si tratta di una consapevolezza di grande valore, nonché il punto di partenza da cui un imprenditore locale, Saverio Bruno, ha avviato la sua attività di consulenza e supporto alle imprese desiderose di migliorare i fatturati e di acquisire nuovi clienti.

Chi è Saverio Bruno?

Appassionato di tecnologia, Saverio Bruno è un imprenditore che si occupa, ormai da molti anni, di aiutare le imprese a promuoversi online e, quindi, ad acquisire nuovi clienti.

La sua carriera nasce come freelance, occasione durante la quale ha avuto modo di sperimentare e conoscere da vicino le continue evoluzioni del Web Marketing e supportare, per oltre 12 anni, aziende e imprenditori nel delicato percorso di crescita attraverso la pubblicità digitale.

Ha fondato una sua nuova agenzia, RIOLAB S.R.L., e nel 2021 ha scritto un libro dedicato ad imprenditori e decision maker ai quali, senza troppi giri di parole, spiega il suo metodo di crescita sostenibile.

Di quale metodo stiamo parlando?

Il primo aspetto da considerare per investire sull’acquisizione di nuovi clienti è che, al giorno d’oggi, disponiamo di numerosissime strade percorribili. Pur essendo un esperto di Web Marketing, quindi, Saverio Bruno non mette da parte il sistema di pubblicità tradizionale ma, semplicemente, suggerisce di ampliare il ventaglio di opportunità e di integrarle tra loro in modo più efficiente e redditizio.

In altre parole suggerisce di imparare a conoscere i meccanismi e le logiche degli approcci pubblicitari più recenti, oggi definiti come “omni-canalità”. Questo significa che, per esempio, la presenza ad una fiera di settore non sia un’opzione (troppo obsoleta) da scartare ma da integrare ad un sistema di acquisizione dei contatti di nuovi potenziali clienti più aggiornato e al passo con i tempi.

Il secondo aspetto di cui prendere consapevolezza per iniziare ad investire in pubblicità mirata online è la modalità con cui si prendono decisioni di crescita. Per Saverio Bruno il concetto chiave che deve orientare le decisioni imprenditoriali, dunque, è la sostenibilità, intesa come la possibilità di portare avanti un investimento nel tempo e di spostare “sempre più in là” l’obiettivo da raggiungere.

Come si applica, in pratica, questo metodo?

Il metodo di Saverio Bruno si fonda sul dato numerico, unica vera certezza per validare una strategia di marketing efficace. Basti pensare che, ogni giorno, Google elabori quasi 4 miliardi di ricerche (fonte) effettuate da persone che cercano risposte ai propri bisogni, desideri o esigenze.

Tra questa infinità di domande immesse in rete la chiave del successo consiste nel saper individuare un bisogno e offrire la miglior risposta possibile a chi, in quel preciso momento, è alla ricerca di una buona proposta da accettare. Questo principio, noto nel marketing come “Domanda Consapevole” permette, agli esperti in Web Marketing come Saverio Bruno, di connettere tra loro potenziali clienti alla ricerca di soluzioni con aziende che offrono risposte mirate e pertinenti con quel bisogno.

Una così grande mole di dati, tuttavia, deve anche essere maneggiata “con cura” perché è attraverso i numeri reali che l’esperto di Digital Marketing può effettivamente, dare seguito ad una strategia. È proprio grazie alla fondatezza del dato numerico che le aziende possono mettere a budget investimenti sostenibili nel tempo, oltre che cuciti su misura in base agli obiettivi di crescita da raggiungere.

Il metodo, applicato con successo già con tantissime aziende cuneesi e dei dintorni, non prevede ricette miracolose, né tantomeno si fonda su promesse che non possono essere realizzate. Ciò che l’agenzia di Saverio propone è un approccio totalmente focalizzato su obiettivi personalizzati e, infine, sulle risorse di cui l’azienda dispone per raggiungerli.