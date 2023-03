Sci di fondo, Coppa Italia Rode: successo di Davide Ghio tra gli U20 nell'individuale TC di Falcade

L’individuale in tecnica classica ha inaugurato la nona e penultima tappa di Coppa Italia Rode. Sulle nevi di Falcade (Belluno), i fondisti si sono dati battaglia sui 10 chilometri di percorso (5 chilometri per le Aspiranti) predisposti sulla pista “Pietro Scola”. La neve ‘trasformata’ e primaverile ha reso la gara particolarmente veloce, senza lasciare un attimo di respiro ai concorrenti, per alcuni dei quali l’appuntamento veneto ha rappresentato l’ultimo test in vista della tappa conclusiva di Opa Cup, in programma il prossimo fine settimana a Dobbiaco (Bolzano).

Tra i Giovani, successo del finanziere Davide Ghio che è stato il più veloce in gara con il tempo di 20’24’’3, confermando così l’ottimo stato di forma. Il cuneese classe 2004 ha lasciato alle sue spalle Hannes Oberhofer (20’40’’2), seguito da Andrea Zorzi (20’45’’4), entrambi delle Fiamme Gialle. Il cuneese Martino Carollo (Fiamme Oro) chiude al 4° posto sfiorando il podio per una manciata di secondi. Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) chiude in 21'23''3 al 7° posto.

Al femminile, Elisa Gallo (Fiamme Gialle) chiude al 6° posto con un distacco di 1'10''8 dalla vincitrice, la valdostana Nadine Laurent. Irene Negrin (prali) chiude all'11° posto tagliando il traguardo in 3'07''6.Successo di Gabriele Matli tra gli Aspiranti. Il fondista delle Fiamme Gialle ha confermato ancora una volta l’ottima condizione mostrata più volte durante l’inverno, aggiudicandosi la gara in 21’28’’1. Seconda posizione per Niccolò Giovanni Bianchi dello Sporting Club Livigno (21’48’’6), che ha preceduto l'atleta cuneese del centro sportivo Carabienieri Alessio Romano (21’51’’1). Edoardo Forneris (Alpi Marittime) non riesce a chiude in top 5 per una manciata di secondi e si deve accontentare della 6^ posizione a 48''2 dal vincitore. al 28° posto Alberto Rigaudo (Alpi Marittime). Più attardato Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) che chiude al 62° posto. Al femminile, vittoria sfumata per la piemontese Beatrice Laurent (Pragelato) che rimane per soli 1''5 dietro l'altoatesina Marit Folie (12'54''2).Aurora Giraudo (Alpi Marittime) ha concluso la sua gara al 32° posto (15'20''6).

Tra i Senior, vittoria per il finanziere Davide Graz realizzato il miglior crono di giornata, tagliando il traguardo in 19’33’’2. A 43'' dal sappadino, il cuneese Daniele Serra (Esercito) che chiude in 20'17''.

Tra le U23, la cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime) chiude al 3° posto dietro le due rappresentati del centro sportivo Esercito, Emilie Jeantet (23’51’’8) che vince nella categoria davanti alla compagna Federica Cassol (23'55''4).