A San Michele di Prazzo l’ultimo saluto a Giuseppe Rosano, ex commerciante di alimentari

In tanti conoscevano il signor Rosano Giuseppe, commerciante di alimentari in pensione. Di anni 87, viveva a Cervasca ed era originario San Michele di Prazzo, in Alta Valle Maira. Quel luogo lassù, di natura incontaminata in cui custodiva i ricordi più intimi, era per lui il posto a cui fare sempre ritorno. Tornerà proprio lì, per l’ultimo saluto.

“Era un uomo volenteroso Giuseppe, davvero un ammirevole lavoratore” - lo ricordano. Negli anni 60, iniziò a gestire insieme al fratello Severino un ingrosso di alimentari in Cuneo vecchia, attività che fu trasferita poi a Madonna delle Grazie.

I due fratelli, affiancati dalle rispettive mogli, erano conosciuti ed apprezzati da molti dei bar e ristoranti della provincia, che li sceglievano per rifornirsi.

Il signor Rosano era legatissimo alla famiglia, ai figli Lidia, Anita e Davide, un esempio costante per loro. Resterà nel loro cuore e resterà nel cuore di sua moglie Ivonne, dei generi Gianfranco e Gabriele, della nuora Enrica, dei nipoti Barbara con Ottavio, Martina, Miriam, Elena e dei parenti tutti.

Presso la Parrocchia di Santo Stefano a Cervasca questa sera, domenica 12 marzo, alle ore 20 sarà recitato il Santo Rosario. Provenienti dall’ospedale Carle di Confreria, i funerali di Giuseppe Rosano avranno luogo domani, lunedì 13 marzo, alle ore 15:30 nella Parrocchia di San Michele di Prazzo. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.