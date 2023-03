Notte di interventi per i vigili del fuoco della Granda, tra incendi boschivi e incidenti stradali

Notte di interventi per i vigili del fuoco, quella appena trascorsa. In particolare, le richieste si sono concentrate nell'area del Saluzzese e del Saviglianese.

Nel corso della nottata ci sono stati due incidenti stradali, fortunatamente senza particolari conseguenze per gli occupanti, uno poco dopo la mezzanotte a Cavallermaggiore, poco distante dalla discoteca Le Cupole, e un secondo dopo le due a Genola, in via Farinetto.

L'intervento più impegnativo a Bagnolo Piemonte, in via San Defendente, località Pianetta, dove i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, con quattro automezzi e con l'ausilio dei volontari AIB di Bagnolo, hanno lavorato per quasi cinque ore per domare un incendio boschivo alimentato dal forte vento in zona.

L’amministrazione comunale ha voluto porgere un ringraziamento ai volontari della squadra Aib di Bagnolo Piemonte e ai vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, "per essere riusciti tempestivamente a domare un principio d’incendio, in area boscata di circa un ettaro, dovuto alla caduta di un albero su un cavo elettrico. Grazie all’intervento di 4 autobotti e una ventina di volontari, nonostante il vento ad aggravare la situazione sono riusciti ad evitare il peggio!



Invitiamo la popolazione a segnalare al 112 qualsiasi avvistamento e di prestare molta attenzione visto il lungo periodo di siccità e il forte vento degli ultimi giorni".

Infine, i vigili del fuoco di Barge sono intervenuti in via Garigo, sempre a Bagnolo Piemonte, per una fuga di gas da un bombolone in un'abitazione privata.