Alla scoperta delle più avanzate tecnologie AgriTech: viaggio in Israele per la Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo organizza, a inizio maggio 2023, un viaggio studio tra Tel-Aviv e Gerusalemme, passando per il deserto e il Mar Morto, rivolto alle aziende della Sezione Vini e Liquori.

Il viaggio alternerà momenti di affari a sessioni di apprendimento tecnico e offrirà l’opportunità di venire a contatto con le più sviluppate tecnologie in ambito AgriTech.

A partire dalla regione Arava’, dove vengono sviluppate le tecnologie più interessanti in ambito AgriFood con la visita ai più importanti enti di ricerca e innovazione, tra cui il Vidor Visitor Center, che offre un’ampia panoramica delle tecniche più avanzate di coltivazione e al Volcani Center, l’ente deputato all’Innovazione Nazionale dell’Agricoltura in Israele, specializzato in scienze idriche e ambientali e ingegneria agraria, al “Frontier Agro Climate Tech hub” nel cuore del deserto israeliano, una delle strutture principali di ricerca avanzata per l'agricoltura.

La mission, resa possibile anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Cuneo, proseguirà con incontri istituzionali con i corpi diplomatici e la Confederazione industriale di Israele, oltre che con Start up innovative e occasioni B2B con potenziali buyer, importatori e i più qualificati Media e blogger del settore.



Il programma dettagliato sarà presentato nel webinar gratuito in programma martedì 14 marzo alle ore 15.30.



Per partecipare al convegno iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario