Corruzione in Ucraina: preoccupazione in America e scandali europei

Negli Stati Uniti serpeggia l’inquietudine su quanto stanno facendo gli ucraini coi fondi messi generosamente a disposizione da Washington. Al Congresso sono stati convocati in audizione degli ufficiali del Pentagono per riferire sul tracciamento degli armamenti spediti all’esercito di Kiev. I deputati americani temono che armi e materiale bellico possano finire sul mercato nero. I Repubblicani restano vigili nonostante le rassicurazioni del sottosegretario alla Difesa per la politica militare, secondo cui gli ucraini non stanno rivendendo le armi perché ne hanno un disperato bisogno al fronte, dove i combattimenti contro i russi sono molto intensi. Come riporta il sito Strumenti Politici, ha fatto scalpore una dichiarazione di Bill Gates, che ha definito il governo ucraino come uno dei peggiori del mondo, “una disgrazia” per il proprio popolo. La frase è diventata virale, ma ne manca un pezzo. Gates parlava del governo di “prima della guerra”, ma l’unico conflitto di cui in Occidente si parla è quello scoppiato un anno fa. Dunque Gates volente o nolente si riferiva al governo di Zelensky, anche perché nell’esprimersi ha usato il tempo presente. Per la classifica mondiale sulla corruzione pubblicata dal Transparency International, l’Ucraina compare al 116esimo posto su 180. Ed è questo il Paese che Bruxelles sta cercando di far ammettere come membro UE, accelerando al massimo la procedura. Ma è la stessa Unione Europea a soffrire di seri problemi di trasparenza o di vera e propria corruzione. Il Qatargate ne è un esempio eclatante e continua mostrare nuovi lati oscuri. Sono ancora in stato di arresto la vicepresidente dell'Europarlamento e un eurodeputato belga. Oggi gli inquirenti stanno sentendo un ex eurodeputato italiano, Antonio Panzeri, che ha fatto i nomi di tre europarlamentari coinvolti in corruzione a fini elettorali, con legami che portano al Marocco.