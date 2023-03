A Saluzzo torna la tre giorni di Terres Monviso Outdoor Festival

Dal 17 al 19 marzo 2023 la città di Saluzzo, in provincia di Cuneo, ospita il Terres Monviso Outdoor Festival. Non un semplice salone ma un laboratorio di tre giornate, un’esperienza da vivere, e da camminare insieme.

Tra le tante iniziative sarà presente la Libreria del Festival, gestita dall’ALìE (Agenzia Libri e Iniziative Editoriali) in collaborazione con Fusta Editore, che rimarrà aperta per tutta la durata della manifestazione. Al suo interno si troveranno i titoli più importanti del panorama editoriale, in particolare, delle Alpi Occidentali e tutte le carte sentieri del medesimo territorio.

ALìE e Fusta Editore in questo contesto organizzano l’iniziativa

“A tu per tu con gli autori”

due giorni di incontri sui temi dell’outdoor, sport, cammino, traversate, esperienze, imprese…



SABATO 18 MARZO

Ore 16.30 - Lorenzo Barbiè con “Pacific crest trail” affascinante diario di un’esperienza unica tra i leggendari luoghi del selvaggio West, i grandi deserti del sud della California, foreste senza fine, laghi, torrenti e fiumi impetuosi. Proiezione del video e firmacopie dell’autore.

Ore 17.30 - I fratelli Teresio e Giovanni Panzera presentano le traversate delle Alpi e dei Pirenei. In particolare l’esperienza relativa al libro intitolato “Pedalando tra le aquile”, le traversate in bicicletta delle più importanti catene montuose d'Europa,.. con la proiezione del video attinente all’esperienza raccolta nel libro/diario.

Ore 18.30 - Ugo Manera autore del libro “Dal Monviso al Changabang”, storico istruttore della Scuola di arrampicata “Giusto Gervasutti” di Torino, incontrerà gli appassionati al muro di arrampicata allestito nel cortile e farà due chiacchiere anche nell’ambiente libreria.

DOMENICA 19 MARZO

Ore 11.00 - Elena Cischino, autrice, insieme ad Andrea Arnoldi, della guida escursionistica “Anelli del Monviso” spiegherà, con parole ed immagini, i migliori itinerari ad anello intorno al Re di Pietra.

Ore 16.00 - Paolo Calvino, con il suo “Il cammino nella Resistenza” ha compiuto una traversata, dalla Val Varaita alla Valle Stura e fino alle Langhe di Fenoglio. Tra montagna, collina e pianura, il racconto di un’immersione totale nei luoghi della guerra partigiana in provincia di Cuneo.



2° Terres Monviso Outdoor Festival Gusta & conosci … le Vallate del Monviso in 3 giorni!

17-19 marzo 2023 - Saluzzo - Il Quartiere (piazza Montebello 1)