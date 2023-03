Al cinema Monviso di Cuneo un affascinante viaggio per scoprire la Cina

Mercoledì 15 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Marcella Baggi presenta: "La Cina dall’Indo Kush ad Hohg Kong".



Un affascinante viaggio dalle alture himalayane ai grandi deserti fino alle città più importanti della Cina. Un susseguirsi di immagini di natura e popolazioni.

La serata è organizzata con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato.



Ingresso libero.