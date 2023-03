Sant’Albano, il sindaco ringrazia Graglia (FI) per il suo impegno sul territorio e lo premia con la “Lumaca d’oro”

“È un onore ricevere questo premio, riconoscimento importante per chi, come me, ama il suo territorio e cerca, ogni giorno, di sostenerlo nella crescita e nell’offerta di servizi adeguati ai propri cittadini, che questo territorio lo vivono e lo rendono vivo. Grazie, grazie di cuore. Questo riconoscimento è il simbolo tangibile che lavorare e fare sacrifici per essere presente là dove ce n’è bisogno, paga sempre. Però lo ritengo anche uno stimolo, una spinta a fare ancora di più e meglio”.

Un Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio Regionale della Regione Piemonte - visibilmente emozionato, ha ricevuto questa mattina - domenica 12 marzo - il prestigioso premio “Lumaca d’oro”, nell’ambito della fiera di Sant’Albano Stura.

“Questo riconoscimento - ha detto il sindaco Giorgio Bozzano, spiegandone la motivazione - viene dato a quelle persone che si sono particolarmente distinte non solo nella vita professionale ma anche in ambito territoriale. Proprio come il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, presenza costante e attenta alle esigenze del nostro territorio, che ringraziamo in questo modo per la sua disponibilità totale, a beneficio dei cittadini”.

A complimentarsi con Graglia, c’era anche il presidente della CrT Giovanni Quaglia, che per primo - nel 2021 - è stato premiato con la Lumaca d’oro di Sant’Albano Stura.